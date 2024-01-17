Глава Минздрава согласилась стать посмертным донором

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«Согласна. И изъявила желание», - сказала она, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе.

Министр также прокомментировала небольшой процент согласившихся на посмертное донорство казахстанцев.

«Трупное донорство — проблема многих стран. Здесь проблема не медицинская, здесь есть морально-этические проблемы. Население должно быть готово к тому, чтобы после смерти оставить органы живым», - сказала Ажар Гиният.

Она напомнила, что любой гражданин на портале электронного правительства имеет возможность оформить свое согласие о передаче органов нуждающимся в трансплантации.