Она выразила благодарность врачам, которые оперативно подключились к спасению маленьких пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова навестила детей, пострадавших в результате ДТП в Урджарском районе, сообщает Kazpravda.kz

Она лично ознакомилась с состоянием двоих детей, госпитализированных накануне в столичную многопрофильную детскую больницу №2. Пострадавшего мальчика, поступившего в состоянии травматического шока, с повреждениями голени, кисти, удалось стабилизировать и сегодня он будет переведён из реанимации в обычную палату, сообщили врачи отделения.

Министр побеседовала с лечащими врачами детской больницы, отметила слаженную работу мультидисциплинарных бригад, которые с первых часов после происшествия обеспечили полный объём экстренной помощи.

В ходе визита глава ведомства встретилась с мамой ребенка, выразила искренние слова поддержки, пожелав скорейшего восстановления.

«Здоровье и жизнь наших детей — главный приоритет. Государство сделает всё возможное для их восстановления. Я выражаю благодарность врачам, которые оперативно подключились к спасению маленьких пациентов. Желаю детям скорейшего выздоровления, а их родным — сил и терпения в это трудное время», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

Минздрав продолжит держать под особым контролем процесс лечения детей, пострадавших в ДТП, добавила она.