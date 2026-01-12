Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области

Служу отечеству!
687
Айман Аманжолова
корреспондент

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов с рабочей поездкой посетил Кызылординскую область, где ознакомился с деятельностью органов военного управления и состоянием воинских частей региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В областной бригаде территориальной обороны он заслушал доклад командира о текущей обстановке, проверил работу штаба войсковой части 99215, а также условия размещения и питания личного состава.

В департаменте и городском управлении по делам обороны министру доложили об итогах осеннего призыва, проведённого совместно с местными исполнительными органами, и ходе подготовки военнослужащих запаса. Особое внимание было уделено обновлённым зданиям военных учреждений, где завершён текущий ремонт.

В войсковой части 66597 глава оборонного ведомства оценил работу штаба, посетил казарму и столовую, побеседовал с солдатами, а также ознакомился с социально-бытовыми условиями военнослужащих.

Отдельный акцент был сделан на состоянии склада ракетно-артиллерийского вооружения и парка боевых машин отдельного разведывательного полка.

По итогам поездки министр обороны дал конкретные поручения, направленные на повышение боеготовности и боеспособности подразделений, улучшение условий службы и поддержание высокого морального духа личного состава.

#министр #МО

