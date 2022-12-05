Глава Нацбанка объяснил решение об очередном повышении базовой ставки

Экономика
Диасов Ораз
корреспондент

По его словам, решение направлено на снижение инфляционного давления и стабилизацию инфляционных ожиданий.

Фото: eenergy.media

В Казахстане в шестой раз с начала года подняли базовую ставку. Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на брифинге объяснил решение об очередном повышении базовой ставки Национального Банка до 16,75% с 6 декабря, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, решение направлено на снижение инфляционного давления и стабилизацию инфляционных ожиданий.

«Решение было принято на основе анализа фактических данных и обновленных прогнозов, горизонт которых продлен до 2025 года. Мы приблизились к окончанию цикла повышения базовой ставки. Принятые меры позволили обеспечить стабильность финансового рынка и поддержать сберегательную активность субъектов экономики. Текущее решение по базовой ставке укрепит данные процессы, способствуя достижению цели по инфляции в среднесрочном периоде», - сказал Пирматов.

Спикер отметил, что с июня наблюдается приток депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 30 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4% в феврале до 35,3% на конец октября. При этом валютный рынок сбалансирован: с апреля текущего года Нацбанк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты. А кредитование, несмотря на общее замедление, находится в положительной зоне.

Так, по данным главы Нацбанка, в октябре текущего года кредиты экономике в годовом выражении выросли на 24,9% - до 21,5 трлн тенге, за счет кредитования населения и бизнеса в тенге, а с начала текущего года – на 16,1%.

«В дальнейших решениях будет приниматься во внимание соответствие фактической инфляции прогнозным оценкам. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года в 14:00 по времени Астаны», - добавил глава Нацбанка.

 

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