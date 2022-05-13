Фото пресс-службы Сената Парламента РК
Международное сотрудничество , Сенат
Глава Сената встретился с президентом Таджикистана

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан. В рамках поездки состоялось первое заседание Постоянной комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Ключевая задача работы Комиссии – усиление межпарламентского сотрудничества палат Парламентов двух стран и наполнение этой деятельности практическими шагами. В связи с этим в ходе заседания депутатами были обозначены ряд перспективных направлений. В частности достигнута договоренность о содействии депутатов двух стран в решении вопросов в культурно-гуманитарной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в области миграционной политики.

Выступая на первом заседании постоянной комиссии, Маулен Ашимбаев отметил значимость расширения и укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и Таджикистаном. Спикер Сената подчеркнул, что в этой связи большое значение имеют особые взаимоотношения и договорённости Президентов двух стран – Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона.

По мнению Маулена Ашимбаева, задача парламентариев – всячески расширять межпарламентское сотрудничество по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне. И первое заседание недавно созданной постоянной Комиссии по сотрудничеству – пример такой работы.

«Сегодня мы подписываем Дорожную карту по развитию межпарламентского сотрудничества на 2022-2024 годы. В этой связи считаем важным в предстоящий период обмениваться визитами делегаций профильных Комитетов наших Палат. Это поможет установить рабочие контакты и обменятся опытом. Перспективным является сотрудничество по линии молодежных и экспертных структур – Клуба молодых экспертов при Сенате и молодежного Парламента при Маджлиси милли. В предстоящий период мы могли бы организовать ряд «круглых столов» и консультаций между парламентариями по вопросам использования водных ресурсов, обеспечению безопасности в регионе и другим вопросам. Таким образом, все эти мероприятия будут работать на большую конкретику и отдачу нашего межпарламентского сотрудничества», - сказал Спикер Сената.

В ходе официального визита Маулена Ашимбаева также принял Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Спикер Сената передал Главе государства искренние приветствия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и пожелания мира и процветания братскому народу Таджикистана. В ходе беседы Маулен Ашимбаев проинформировал собеседника о проводимых системных реформах в общественно-политической сфере Казахстана.

«Трагические январские события в Казахстане показали необходимость системных и серьезных изменений в стране. 5 мая Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым  подписан указ о проведении 5 июня текущего года всенародного референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны. Изменения в Основной закон существенно меняют политическую систему страны», - отметил Спикер Сената.

Также Маулен Ашимбаев провёл переговоры со своим коллегой - Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. В ходе беседы Спикер Палаты еще раз подтвердил, что Сенат Парламента Казахстана заинтересован в углублении сотрудничества с Маджлиси милли Таджикистана. Собеседники обсудили участие депутатов в решении вопросов экологии, использования вод трансграничных рек и другие.

Встретился Спикер Сената и с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзода, а также принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику казахстанским пограничникам, почтив память воинов-казахстанцев, героически погибших на таджико-афганской границе.

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