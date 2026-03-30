Глава ЮНИСЕФ отметил лидерство Казахстана в детском здравоохранении среди стран ЦА

Дана Аменова
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова провела встречу с Представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане д-ром Рашедом Мустафа Сарваром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе Центральной Азии по основным показателям детской смертности, при этом разрыв с соседними странами составляет от 1,5 до 3 раз, что обусловлено различиями в уровне развития системы здравоохранения, доступности медицинской помощи и ресурсном обеспечении.

Согласно совместному докладу ЮНИСЕФ, ООН, ВОЗ, IGME и Группы Всемирного банка, в 2024 году показатель неонатальной смертности в РК составил 3,9‰, что является самым низким показателем среди стран Центральной Азии. По сравнению с развитыми странами, данный показатель практически сравнялся с уровнем Соединённых Штатов Америки (3,7).

«Поздравляю вас с достигнутыми успехами. Работа в интересах детей требует настойчивости, системного подхода и постоянного фокуса, безусловно, у вас есть необходимая энергия для этого. Снижение материнской смертности в такой большой стране, где население проживает рассредоточенно, это крайне сложная задача. Ваш опыт уникален, поскольку требует не только значительных ресурсов, но и внедрения инновационных решений для обеспечения доступности медицинских услуг. У вас есть ценный опыт, которым можно делиться на международном уровне», - подчеркнул глава представительства ЮНИСЕФ в ходе встречи.

В рамках встречи были обсуждены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, включая реализацию совместных инициатив в области раннего развития детей, укрепления психического здоровья, защиты прав детей, а также расширения доступа к информации и услугам, направленным на улучшение качества жизни детей и молодежи.

Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в рамках новой Страновой программы ЮНИСЕФ в Казахстане на 2026–2030 годы, которая открывает дополнительные возможности для реализации совместных проектов в сфере охраны здоровья и благополучия детей.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства. В качестве приоритетных направлений сотрудничества обозначены повышение качества и доступности педиатрической помощи, развитие системы раннего развития и раннего вмешательства, реализация мер по профилактике детского ожирения, а также обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей.

