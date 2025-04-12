Витька-магнит – так работники шахты «Саранская» по-свойски называют коллегу Виктора Хвостова. Он, газоэлектросварщик по образованию, решил посвятить себя горняцкому делу. Этот труд наш герой считает по-настоящему мужским.

Быть горняком, по его мнению, очень почетно – особенно сейчас, когда в стране объявлен Год рабочих профессий. Виктор посвятил шахте без малого десять лет. За это время он, добычник, успел досконально изучить свое дело.

– Сначала наши проходчес­кие звенья нарезают штреки и квершлаги (подземные горные выработки. – Авт.), обнажая угольные поля. Потом монтируется комплекс. После этого вступает в работу наша бригада и начинается непосредственно добыча угля, – объясняет горнорабочий шахты «Саранская» АО «Qarmet» Виктор Хвостов. – Да, профессия у нас тяжелая и опасная, но меня это не пугает. По большому счету, опасности подстерегают людей не только под землей, но и на поверхности. В нашем деле главное – всегда быть начеку и соблюдать технику безопасности.

Нашего героя нельзя назвать потомственным шахтером, хотя его отец в советское время работал на угольном предприятии. Он был хорошим сварщиком и передал сыну любовь к труду, приучил добросовестно выполнять ту работу, за которую взялся.

– В детстве я говорил, что не стану сварщиком. Видел, как работает отец, и понимал, что ему тяжело. Зарплаты у сварщиков тогда были невысокие, с отцом часто рассчитывались бартером. А для мужчины, у которого есть семья, доход очень важен. Я пошел работать на шахту, ибо там достойная и стабильная оплата труда, – вспоминает собеседник.

Витькой-магнитом нашего героя прозвали не случайно. Он собирает гайки, болты и прочие железки, которые валяются под ногами, а потом мастерит из них оригинальные вещи. Причем горняк делает это не только по велению своей души, но и по просьбе работодателя. Первым его заказным изделием оказалось кресло, собранное из приваренных друг к другу гаек. Оно стало частью фотозоны, обустроенной на шахте «Саранская» ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается в апреле.

– Помню, сотрудник отдела техники безопасности подошел к нашему кузнецу, показал ему картинку железного трона из «Игры престолов» и спросил, сможет ли тот сделать что-то похожее, – рассказывает горняк. – Кузнец ответил, что это, мол, сложно и долго. В тот момент я находился рядом и услышал их разговор. Сказал, что сейчас как раз работаю над креслом из гаек, и показал ему фотографию на смартфоне. Впечатлило. Он спросил: «Можешь предоставить свое кресло шахте?» Я ответил, что так и планировал сделать.

На создание «гаечного» экспоната у Виктора Хвостова ушло три месяца. Свое кресло шахтер ваял дома в свободное от работы время. На него ушли сотни гаек и несколько металлических плас­тин, на которых автор вырезал название шахты и год ее основания. Железное сиденье пришлось по душе работникам угольного предприятия. Они с удовольствием фотографируются,­ сидя на нем, и выкладывают снимки в соцсети.

– Я сделал это кресло из бросового материала – гаек и железок, отслуживших свой срок, – отмечает наш герой. – Знаете, у меня есть такая привычка: как магнит притягиваю все металлическое и пускаю в дело. Уважаю чужой труд, уважаю природные ресурсы, добытые из недр земли. Считаю, что ничего просто так не должно пропадать, поэтому выступаю за вторичное использование.

Позже Виктор помог украсить фонтан, который установили на территории шахты «Саранская». Он изготовил орудия труда, которыми ежедневно пользуются горняки, – это кайло, лопата, отбойный молоток и кувалда. Последняя так понравилась работникам угольного предприятия, что они прозвали ее молотом Тора. Потом было стальное панно с изображением­ фигуры шахтера с кайлом в руках. Его мастер обрамил увесистой цепью, которую используют в горнодобывающей промышленности.

– После монтажа этого панно ко мне подошел директор шахты и сказал, что хотел бы видеть объемную фигуру, а не плоскую, – вспоминает Виктор. – Я ответил, что времени на работу было мало. К тому же у меня нет опыта изготовления скульптур, но мне было бы интересно попробовать себя в этом направлении. И... согласился сделать статую шахтера в полный рост.

Для начала наш герой решил потренироваться, но не на кошках, как герой из советской комедии «Операция «Ы», а на собаках. Сварил стальной бюст добермана, а потом создал своего пса в полный рост. Немного поднаторев, Виктор приступил к статуе шахтера.

Первым делом он выпросил на работе пластмассовый манекен, на который была надета шахтерская спецовка, и отвез его домой. Тот стал своеобразным эталоном. Мастер снимал с манекена мерки и рассчитывал пропорции тела будущего железного горняка.

– Так из бросового материа­ла и стальных труб разных диамет­ров я методом проб и ошибок создал статую шахтера, – констатирует горняк. – Было сложно, потому что рука еще не набита. Зато товарищам понравилось. Они, когда я еще работал над скульптурой, приходили ко мне и рассматривали ее. В итоге разглядели сходство с нашим проходчиком – рослым, крепким парнем Иваном Шереметом. Он в то время претендовал на звание «Шахтер года». И вот с тех пор коллеги стали над ним подшучивать: мол, Ванька, когда станешь шахтером года, мы тебе памятник при жизни поставим!

Надо сказать, что работодатель оказывал поддержку Виктору Хвостову. Его снабдили материалом и выделили деньги на покупку расходников для сварочного аппарата.

Сейчас статуя шахтера, покрытая молотковой краской под бронзу, стоит на территории шахты «Саранская» возле фонтана. Мастер своей работой доволен, но считает, что можно было лучше проработать мелкие детали – морщины на лице или складки на спецовке. Эти нюансы наш герой учтет в своих следующих творениях.

Надо сказать, что Виктор использует свои навыки сварщика не только для благоустройства шахты, но и для ремонта оборудования. У нашего героя золотые руки, а еще он полон сил и желания приносить пользу своему предприятию. Человек рабочей профессии, обладающий такими качествами, всегда сможет обеспечить себя и свою семью.