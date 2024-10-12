Главный тренер Казахстана оценил выступление боксёров на турнире в Шымкенте

Бокс
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Все наши парни подошли к состязаниям в хорошей форме. Отлично проявили себя, отметил он, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК Казахстана

Главный тренер мужской команды Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов дал оценку выступлению боксеров на недавнем международном турнире в Шымкенте.

«Все боксеры национальной сборной принимали участие. Мы освободили только троих: Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая и Камшыбека Кункабаева. Нурбеку предстоит операция на нос. Думаю, что он ещё долго не выйдет на ринг. Тем не менее, в сборах принимать участие будет. Но ставить в спарринги его мы пока не будем», - сказал наставник сборной.

По его словам, если даже Кункабаев и встанет в пары, то будет соблюдать максимальную осторожность. У Камшыбека в свою очередь грыжа позвоночника. Асланбек также на лечении.

«Все наши парни подошли к турниру в хорошей форме. Отлично проявили себя. Отлично подготовился Темиртас Жусупов. Набирает кондиции Санжар Ташкенбай. Оба должны были встретиться в финале категории до 48 килограммов. Но Санжар был вынужден сняться с турнира из-за травмы.

Хорошие бои провели Дамир Абдыкадыр, Даниял Сабит. Нурсултан Алтынбек здорово себя проявил. Отмечу и Оразбека Асылкулова. Мы каждый вечер в специальной группе обсуждали прошедшие бои, и Оразбеку я ставил оценку только "5+"», - отметил Кайрат Сатжанов.

#турнир #бокс #Кайрат Сатжанов

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