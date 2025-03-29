Имя нового наставника «пентакампеонов» пока неизвестно, передает Kazpravda.kz

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Доривал Жуниор покинул пост главного тренера сборной Бразилии по футболу. Об этом говорится на сайте Бразильской конфедерации футбола, сообщает Интерфакс.

«Руководство благодарит специалиста и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Отныне CBF будет искать ему замену», - говорится в заявлении.

Увольнению Жуниора предшествовало крупное (1:4) поражение бразильцев от Аргентины в отборочной кампании чемпионата мира-2026.

Сейчас Бразилия занимает четвертое место в турнирной таблице.

62-летний Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года.