Главный тренер сборной Бразилии уволен после разгрома от Аргентины
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Имя нового наставника «пентакампеонов» пока неизвестно, передает Kazpravda.kz
Доривал Жуниор покинул пост главного тренера сборной Бразилии по футболу. Об этом говорится на сайте Бразильской конфедерации футбола, сообщает Интерфакс.
«Руководство благодарит специалиста и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Отныне CBF будет искать ему замену», - говорится в заявлении.
Увольнению Жуниора предшествовало крупное (1:4) поражение бразильцев от Аргентины в отборочной кампании чемпионата мира-2026.
Сейчас Бразилия занимает четвертое место в турнирной таблице.
62-летний Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года.