Зидан стал новым главным тренером сборной Франции

Футбол

Французская федерация футбола официально подтвердила назначение

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Контракт с ним заключён до 2030 года, сообщает Kazpravda.kz 

«Сегодняшний день для меня – воплощение мечты. В течение четырех или пяти лет у меня были предложения возглавить клуб, но я отказывался от них ради сборной Франции. Это единственное, чем я хотел заниматься. Я знал это с детства, я начинал в молодежной команде, я прошел все этапы, пока не попал во взрослую сборную. Я собираюсь отдать все, чтобы эта команда продолжала побеждать, это единственное, что меня мотивирует», – сказал Зидан.

Легендарный француз находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял мадридский «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы королевский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя ЛЧ.

Ранее капитан сборной Франции Килиан Мбаппе написал письмо болельщикам по итогам прошедшего чемпионата мира. 

 

#Франция #назначение #тренер #Зидан

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