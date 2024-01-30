Главный выбор Казахстана

Среди юбилейных дат независимого Казахстана есть и 30-летие образования Центральной избирательной комиссинашего государства. Юбилей, который пришелся на 8 декабря 2023 года, ЦИК отметила в рабочем порядке – проведя международную научно-практическую конференцию «Конституционная реформа и избирательная система».
– Правильно. И это изменение больше не изобразительное, а философское. Здесь другая философия, где главный символ не бюллетень, не инструмент голосования, а сам голос, сам человек, его выбор.
Именно на этих несущих элементах или, как вы сказали, постулатах, на нашей новой философии будет осуществляться стратегическое развитие Центризбиркома. Ведь эти элементы исходят из ключевых идей, положенных в основу нашего движения к Справедливому Казахстану, обретению нашей нацией своего нового качества.
Возвращаясь к интервью Президента. Когда Касым-Жомарт Кемелевич говорил, что именно нужно сделать для нового подъема нашей нации, он сказал, по-моему, очень откровенные и выстраданные слова о том, что не все представители интеллигенции, выдающие себя за «совесть нации», достойно выполняют эту благородную миссию.
Честно скажу, я принял это и в свой адрес, потому что знаю, над чем мне надо еще поработать, чему еще уделять время и силы. Я думаю, даже уверен – эти слова должна примерить к себе не только интеллигенция, а и руководители, работники самых разных сфер, все неравнодушные к своему будущему казахстанцы. Именно на трудолюбии, постоянном самосовершенствовании, взаимной поддержке на этих несущих элементах можно будет построить новое качество нации. Президент дословно сказал: «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед».
После этих слов, которые можно считать обращением к любому из нас, можно с полным правом сказать: Казахстан сделал свой главный выбор – двигаться вперед, к своему будущему, за которое отдали свои голоса его граждане, единый народ нашей страны.
– Нурлан Мажитович, большое спасибо за интересную и обстоятельную беседу.