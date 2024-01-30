Главный выбор Казахстана

Однако уже в новом году о работе Центральной избирательной комиссии и процессах, которые входят в ее «зону ответственности», наш корреспондент Владимир Михайлов поговорил с председателем ЦИК РК Нурланом Абдировым.

– Нурлан Мажитович, чем объяснить необходимость проводить в юбилейную дату конференцию, да еще с научным уклоном и международную? Обычно ведь принято самому подводить итоги пройденного пути, намечать планы...

– Подведение итогов тоже было на конференции, но, скажем так, пунктирно. Например, в своем выступлении я отметил, что в 1993 году постановлением Верховного Совета Республики­ Казахстан была образована Центральная избирательная комиссия, а с принятием в 1995 году Конституционного закона «О выборах в РК» она получила большой круг полномочий как первый специальный орган в сфере управления избирательным процессом на общегосударст­венном уровне.

С тех пор деятельность ЦИК неразрывно связана с историей становления Казахстана, так как заключалась в непосредственном участии в формировании легитимных институтов государственной власти.

Однако главным на прошедшей конференции стало обсуждение трансформации избирательной системы и выборного законодательства в рамках инициированной Президентом Касым-Жомартом­ Токаевым конституционной реформы.

Речь шла о фундаментальных новшествах нашего законодательства, в частности, принципиально новом порядке выборов должностных лиц в органы государственной власти и управления. Это изменение срока избрания Президента страны с пяти на семь лет однократно, возвращение мажоритарной и смешанной избирательной системы при выборах депутатов маслихатов и Мажилиса, введение императивного мандата по их отзыву. Сюда можно добавить и новый принцип избирательного права – исключение иностранного вмешательства при подготовке и проведении выборов.

– А этот последний тезис никак не диссонировал с при­сутст­вием на конференции иност­ранных участников?

– Скорее, наоборот. Законы эволюции любых систем, в том числе избирательной, прежде всего требуют научного подхода, тщательного и всестороннего экспертного анализа. Без этого трудно выстроить правильную траекторию перспективного развития этой системы, эффективного ее функционирования. Поэтому совершенствование электорального законодательства и практики невозможно без постоянного и обстоятельного диалога с научным и экспертным сообществом – как отечественным, так и зарубежным, с нашими коллегами из аналогичных избирательных комиссий стран Азии и Европы, а также с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Более того, скажу, что одним из приоритетных направлений совершенствования деятельности­ Центризбиркома является как раз расширение международного сотрудничества. На этот вектор особое внимание обратил Президент в своем приветствии участникам прошедшей конференции. Наша конкретная цель – изучение для возможной будущей адаптации у нас лучших зарубежных практик через диалоги с коллегами. Для этого ЦИК подписала меморандумы о двустороннем сотрудничестве с центральными избирательными органами одиннадцати государств, в числе которых Республика Корея, Латвия, Иордания, Армения, Турция, Узбекистан. С тремя последними меморандумы были подписаны во время заинтересовавшей вас конференции.

– Кстати говоря, не раз доводилось читать отчеты миссий БДИПЧ. В них содержится немало критических замечаний в адрес Казахстана...

– Среди них есть и конструктивные. Причем некоторые из них уже учтены в обновленном недавно законодательстве. Например, квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе, а она, если помните, составляла девять человек, не соответствовала параграфу 7.2 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года, в котором говорится, что все места, по крайней мере в одной палате национального законодательного органа, должны избираться напрямую. Так вот в 2022 году квота ассамблеи­ была упразднена, и теперь все депутаты ниж­ней палаты нашего Парламента избираются путем прямого голосования.

К этому можно добавить и снижение порога прохождения политических партий в Мажилис с семи до пяти процентов, сокращение числа необходимых подписей сторонников для регист­рации этих партий с двадцати до пяти тысяч. Также в выборное законодательство была внесена поправка о предельных размерах индивидуальных пожертвований в избирательные фонды. Закреплена аккредитация общественных объединений и НКО, осуществляющих наблюдение за выборами.

Ряд других рекомендаций сегодня анализируется, изучаются мнения экспертов, проводятся различные консультации.

Однако некоторые замечания миссий вызывают у нас вопросы, так как не вполне учитывают нашу историю, политичес­кую реальность, а иногда противоречат менталитету казахстанцев. На это прямо указывали члены Экспертного совета.

Приведу такой пример. В некоторых рекомендациях миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ указывалось на якобы недемократичность отдельных требований, предъявляемых к кандидатам в президенты. Назывались, например, обязательная сдача экзамена по владению казахским языком, отсутствие судимости. Так вот, был проведен онлайн-опрос среди молодежи Казах­стана, и на воп­рос, должен ли кандидат в президенты в совершенстве знать государственный язык и обязателен ли экзамен, утвердительно ответили 74,6% опрошенных. И лишь 3% – отрицательно. И две трети опрошенных считают, что на выборные долж­ности не должны выдвигаться ранее судимые граждане.

Говоря о необходимости прошедшей конференции, обращу внимание еще на три момента. Первый: в ней приняли участие 16 стран в лице руководителей и представителей центральных избирательных органов и шесть международных организаций.

Второй: большую часть времени рассматривались вопросы, которые чувст­вительным образом затрагивают избирательные органы и избирателей. Например, обсуждение использования на выборах интернет-голосования, в котором принял участие специально приглашенный экс­перт БДИПЧ⁄ОБСЕ, вызвало весьма оживленную дискуссию. Что вполне объяснимо: этот формат волеизъявления имеет как очевидные плюсы, так и свои минусы. Не случайно некоторые страны, опробовав практику электронного голосования, от нее отказались из-за больших рисков.

– Каких именно?

– Ответ на ваш вопрос есть в новом отчете о глобальных рисках Всемирного экономического форума. В нем фейковые и ложные новости, созданные искусственным интеллектом, заняли первое место среди десяти крупнейших рисков в мире в 2024 году.

Представьте: в ближайшие два года на избирательные участки ряда стран, включая Индию, Индонезию, Великобританию, США, придут около трех миллиардов человек. Чем может обернуться злонамеренное использование компьютерных технологий? Возможный подрыв легитимности вновь избранных правительств может привести к самым разным по своей остроте последствиям.

Тем не менее сегодня больше 40 стран рассматривают злобо­дневный вопрос использования интернет-голосования. Внимательно изучаем и мы, уже не раз эта тема обсуждалась на нашем Эксперт­ном совете.

И, наконец, третий, главный момент. Эта конференция, как и подобные ей международные встречи, позволяет отчетливее видеть себя в большом разнообразии избирательных практик, технологий и систем, применяемых в мире. Здесь важно подчеркнуть следующее: несмотря на то что в основе института избирательного права лежат универсальные принципы, они предоставляют суверенным государствам достаточный коридор для создания своей избирательной модели, опираясь на собственную конституционную идентичность и современный этап общественного развития своей страны.

Какими в будущем будут избирательные системы Казахстана и других государств? Чтобы знать ответ, крайне важен профессио­нальный диалог с единомышленниками и оппонентами, конст­руктивный обмен мнениями с коллегами и экспертами на таких международных встречах, через расширение полезного для всех сотрудничества. Кстати говоря, совсем не случайно через несколько дней – 1 февраля – будет отмечаться Всемирный день выборов…

– Этот день будет как-то отмечаться в Казахстане?

– Для нас это хорошая возможность сфокусировать внимание общества на вопросе повышения электоральной культуры казахстанцев. По традиции наши коллеги в регионах проведут ряд мероприятий в молодежных ауди­ториях, встретятся с избирателями. Есть свои интересные подходы и у членов Эксперт­ного совета при ЦИК РК, авторитетные ученые и педагоги планируют продолжить презентацию нового комментария к Конституционному закону РК «О выборах в Республике Казахстан». Но не будем забегать вперед.

– Нурлан Мажитович, вот Вы чуть раньше сказали фразу, смысл которой в том, что себя отчетливее можно увидеть, лишь сравнивая с другими. Могли бы Вы для наглядности привести пример?

– Мы внимательно анализируем выборное законодательство зарубежных стран, смотрим и сравниваем отчеты миссий по итогам электоральных кампаний в различных государствах. Прак­тика более чем разнообразна. Навскидку – в некоторых странах есть требования даже к родителям кандидата в президенты. Есть примеры, где кандидаты с коммунистическим прошлым не могут претендовать на выборные должности…

Или возьмем так называемый моральный ценз к кандидатам. Такая опция существует в законодательстве и практике целого ряда стран. Так, в Сингапуре для кандидатов установлены такие «проходные рамки», как честность, добропорядочность и хорошая репутация, а в ряде штатов США – хороший характер.

– Накануне нашей беседы я ознакомился с материалами вашей конференции. Некоторые высказывания участников как раз касаются заданного мной вопроса. Например, профессор Исидор Борчашвили отметил, что «позиция Казахстана выглядит намного лучше в сравнении с другими странами в части ограничения на выдвижение кандидатов в президенты». А первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов сказал: «Цент­ральная избирательная комиссия Казахстана стала поистине одним из флагманов в выборной деятельности на пространстве Содружества Независимых Государств». Вы эти примеры не привели.

– Без комментариев.

– Если человек молчит о себе, то о нем скажут другие.

– Может быть. Бывает, и не скажут.

– Может, Вы подробнее расскажете о последних двух годах ЦИК? Ведь с 25 января 2022 года Вы возглавляете Центральную избирательную комиссию. Кстати говоря, при утверждении на этот пост Президент давал Вам какие-нибудь напутствия?

– Напутствий не было. А вот задачи Касым-Жомарт Кемелевич поставил. Если их обобщить, то можно сказать так: избирательная система, как и электоральное законодательство, должна обновляться и соответствовать проводимым в стране реформам, а деятельность ЦИК основываться на принципах «слышащего государства» – открытости, прозрачности, приближении к человеку.

Что касается избирательной системы, то ее обновление, как и всего электорального законодательства, стало возможным после проведенного 5 июня 2022 года конституционного референдума.

Приведу вам уникальный в своем роде пример. Так сложился наш электоральный календарь, что начиная с той самой даты, 5 июня, в течение года в Казахстане были проведены пять страновых кампаний всех уровней: референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию страны, выборы президента, депутатов Сената, депутатов Мажилиса и депутатов областных, городских и районных маслихатов. Такого в истории Казахстана не было.

Не только этот пример, но и многие другие показывают, что наше движение к Справедливому Казахстану становится динамичнее, обретает более четкие черты и наполняется конкретным, осязаемым содержанием.

В политической жизни страны значительную, весомую часть стала занимать электоральная составляющая, а это первый и важнейший признак демократизации общества, поскольку именно через выборы граждане напрямую участвуют в управлении государством. Осуществился переход системы наших избирательных органов в условия постоянных выборных кампаний с еженедельным проведением прямых выборов сельских акимов.

Следующим этапом развития избирательной системы стали впервые проведенные в пилотном режиме в 2023 году прямые выборы 42 акимов районов и акимов трех городов областного значения: Курчатова, Приозерска и Рудного.

Подчеркну, именно с этого момента произошел полный переход системы избирательных органов Казахстана к формату перманент­ного, то есть постоян­ного, электорального цикла.

Понятно, что и сама Центральная избирательная комиссия претерпела трансформацию. Теперь Конституция страны прямо запрещает председателю и членам ЦИК состоять в профессиональных союзах, политических партиях и выступать в поддержку какой-либо из них.

Работа Центризбиркома стала открытой и транспарентной. Установились постоянные и прочные контакты с национальными и международными институтами. Динамично развиваются созданные в 2022 году постоянно дейст­вующие диалоговые площадки при ЦИК – уже упомянутый Экс­пертный совет, Клуб молодых избирателей, сразу ставшие живыми мостами между Центр­избиркомом и обществом. Также была переформатирована и активизировала свою деятельность Рабочая группа по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью.

Традиционными стали впервые в истории ЦИК проведенные в 2022 году широкие и открытые обсуждения итогов международного наблюдения за ходом страновых выборов в Казахстане на площадке Экспертного совета. Одновременно выстраивается формат регулярного прямого, открытого диалога членов ЦИК с общественностью и молодежью регионов как в ходе электоральных кампаний, так и в межэлекторальные периоды.

Здесь немного отвлекусь. Хочу рассказать вам о таком личном впечатлении. За прошедшие два года я был в командировках во всех без исключения регио­нах страны, причем неоднократно, где старался проводить больше открытых встреч с молодежью. Вы знаете, актовые залы университетов, колледжей, домов культуры, где они проходили, в абсолютном большинстве были полными.

Эти встречи по моему предложению проходили до последнего вопроса, поэтому нередко заканчивались затемно. Кто-то спрашивал, в каких областях науки и практики ему надо совершенст­воваться, чтобы стать акимом у себя на малой родине, кто-то интересовался вещами, которые совсем не касались электоральной тематики: выбор профессии, как стать успешным, надо ли заниматься партийной работой и так далее. Главное – беседы были откровенными, на полном доверии.

Я считаю, что доверие – это самое важное. Без него не достичь успеха в любом деле, где участвуют от двух человек и до миллионов. Знаете, какое у меня главное впечатление от этих встреч? В нашей стране, вопреки распрост­раненному мнению о некой праздности современной молодежи, растет поколение, которому совсем не безразлично свое будущее и будущее Казахстана. Если точнее – ребята связывают и то, и то будущее в себе. Они осуществля­ют свой выбор – осознанный и свободный.

– Свобода выбора, свободный выбор… Хотелось бы, чтобы Вы на следую­щий вопрос ответили не как руководитель ЦИК и доктор юридических наук, а просто как человек. Вот смотрите: известные словосочетания и фразы – «свобода передвижения», «свобода слова», «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого» и так далее. Все они подразумевают, что свобода имеет границы, свобода чем-то или кем-то всегда ограничена. Тогда получается, что настоящей, если можно так сказать, свободы выбора не существует?

– В названных вами сочетаниях свобода действительна ограничена. Но тогда и вы мне ответьте: а есть ли границы у свободы духа? Свободы мысли, разума? Свободы совести? Нет, у них нет границ. Выбор – это продукт духа, разума, совести, веры человека. А значит, и у выбора как производного этих философских и нравственных категорий тоже нет границ. Думаю, что свобода выбора – это абсолютная категория.

И выбор есть всегда. Я вспоминал сейчас… Оказывается, как много художест­венных произведений, кюев, баллад, сказаний, летописей, документов, да вы и сами вспомните их множество, где мы видим: у людей вроде и не было выбора, но они его все-таки нашли и сделали. Они не отреклись от своих убеждений, от своей веры, своих идеалов даже под страхом смерти. Сожженные на костре инквизиции Джордано Бруно, испанские мусульмане, не принявшие такию (это отречение от веры на словах), расстрелянные алашординцы, не отступившие панфиловцы – все они сделали свой свободный выбор, оставшись до конца самими собой. Их несломленный дух пережил и еще переживет многие века, их имена стали нарицательными, стали символами свободы и силы их духа.

В этих примерах я вижу еще и высочайшую ответственность за свой народ, свое Отечество. По моему глубокому убеждению, такая же ответственность должна лежать в основе нашей электоральной культуры, крае­угольным камнем которой, безус­ловно, является закон.

Вы знаете, я ни в коей мере не считаю общей фразу «верховенство закона – это основа основ». В ней очень глубокий смысл, и он лежит не только в правовой плоскости. В природе, в обществе – везде действуют свои законы, которыми пренебрегать нельзя и даже опасно.

Смотрите, согласно Основному закону нашего государства – Конституции, каждый из нас имеет право избирать и быть избранным. Для этого нам дано право голоса. А мы ведь нередко видим, как с этим правом поступают некоторые наши граждане: не ходят на выборы, считают нормальным попросить кого-то проголосовать за них. Когда человек не дорожит своим голосом, не относится бережно и ответственно к праву своего голоса, он тем самым показывает уровень своей культуры как гражданина, свое отношение к Конституции своей страны.

Поэтому одну из самых главных своих задач мы видим в формировании высокой электоральной культуры казахстанцев, чтобы каждый не только сам не нарушал свое право голоса, но и не был равнодушным к таким нарушениям со стороны других. Над этим мы сейчас основательно работаем.

С этим связана и другая важная задача Центризбиркома – выстраи­вание многоуровневой системы электорального обучения, для чего в аппарате ЦИК соз­дан соответствующий отдел. Был разработан каскадный метод обучения организаторов выборного процесса на всех ступенях избирательной системы.

Одновременно решается вопрос с профессионализацией избиркомов. На данный момент из 84 тысяч членов всех комиссий 803 работают на профессиональной основе, системно повышая свой уровень компетенций. Буквально на днях у нас состоялась видеоконференция с избиркомами регионов, где мы подвели итоги прошедшего накануне кадрового обновления комиссий, наметили план предстоящей работы. Время и практика показали своевременность и актуальность принятого политического решения о профессионализации.

Интересный момент: среди новых членов участковых комиссий свыше 12 тысяч никогда там ранее не работали. Все они были избраны маслихатами на сессиях, прошедших в минувшем декабре. И меня очень радует, что в состав территориальных и участковых комиссий вошли представители всех политических партий, в том числе недавно созданной Respublica и не прошедшей в Парламент партии «Байтақ».

Говоря в целом, институцио­нальная база ЦИК с момента ее создания существенно изменилась, и она к сегодняшнему дню перестала быть всего лишь организатором, государственным инструментом подготовки и проведения выборов. С полным правом можно сказать, что функ­циональная роль Центризбиркома стала значительно более широкой, включающей в себя электоральное обучение как членов избирательных комиссий, так и граждан, в особенности молодежи, проработку эксперт­ных мнений по самым разным составляющим выборного процесса, а также другим аспектам электоральной тематики.

Надо сказать, что достигнутое на сегодня многообразие форм и методов работы позволяет поднять на качественно новый, более высокий уровень деятельность всей системы избирательных комиссий.

– В нашей беседе не можем обойти вниманием интервью Главы государства, поскольку уже в самом его начале он среди основных политических реформ назвал проведенные в 2023 году по новым правилам выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

– Верно. И Президент подчерк­нул, что эти политические реформы имеют не просто системный, но и необратимый характер. И ключевыми можно считать другие сказанные им слова: гораздо важнее не то, кем мы были, а то, кем являемся и, самое главное, кем будем.

Именно через эту призму следует смот­реть на конституционную реформу 2022 года, поскольку она стала точкой отсчета для новой эпохи общественных отношений в Казахстане, изменив всю конфигурацию политической системы, в том числе избирательной, фокус которой сегодня сделан на расширении участия граждан в управлении государством посредст­вом электоральных кампаний.

После проведения конституционной реформы мы еще глубже стали осознавать, что нам остро необходимо видеть себя в будущем, четко понимать свой дальнейший путь. А для этого Центризбиркому необходимо было определить основные, базовые элементы стратегии своего дальнейшего развития. Конечно, потребовалось время для их осмысления, проработки, и сейчас в качестве таких элементов мы представляем следующие: видение, миссия, ценности, принципы, цели, приоритеты.

– В чем их суть?

– Если коротко, то нашей миссией является содействие учас­тию граждан в управлении государством через свободные выборы. Миссия, в свою очередь, определяет видение ЦИК в качестве профессионального института продвижения демократии участия, которое понимается как широкое вовлечение граждан в принятие решений по вопросам, влияющим на их жизнь.

Ценности базируются на основополагающих категориях, к которым относятся гражданин, справедливость, демократия, доверие.

В своей деятельности мы руководст­вуемся следующими принципами: верховенство закона, независимость, открытость, инклюзивность, коллегиальность, профессионализм.

Целью как конкретным, измеримым результатом наших действий мы видим создание условий для осуществления гражданами свободного волеизъявления в ходе референдумов и выборов.

И, наконец, исходя из миссии, для дос­тижения цели мы определили наши стратегические приоритеты: администрирование свободных, справедливых референдумов и выборов; доверие избирателей; институциональное развитие – инклюзивные электоральные стандарты, профессионализация, цифровые технологии; электоральная культура граждан; взаимодействие с обществом, национальными и международными институтами.

– А наше общество, наши избиратели ознакомлены с этими ключевыми элементами, наверное, их можно даже назвать постулатами? Они ведь закладываются в основу деятельности Центризбиркома.

– Надеюсь, ваша газета этому поспо­собст­вует. А если серьезно, то специально знакомить с ними избирателей вовсе не нужно. Избиратели должны будут эти элементы увидеть через нашу работу, через наше общее с избирателями дейст­вие – выборы.

Кстати говоря, работа над данными элементами подтолкнула нас к решению о том, что нужно в кратком, скажем так, концент­рированном виде сформулировать девиз, идеологему Центризбиркома, а также изменить логотип, которые теперь будут выглядеть так.

«Мы – единый народ Казахстана, живущий под одним большим шаныраком на исконной казахской земле, где каждый делает свой выбор свободно».

– На старом логотипе присутствовал избирательный бюллетень. Теперь его нет, а у основания эмблемы появилась «галочка».