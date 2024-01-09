Главу "Алматы Тазалык" арестовали по подозрению в получении взятки

Общество
28
Аменова Дана
Корреспондент

Антикоррупционная служба по г. Алматы проводит досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: скриншот видео Антикора

Он подозревается в получении 2,7 млн тенге от представителя подрядной организации за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство.

«С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса «Недопустимость разглашения данных досудебного расследования», иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», — добавили в Антикоре.

 

#арест #взятка #Антикор #подозрение #Алматы Тазалык

Популярное

Все
Атом: не только мирный, но и безопасный
Каждый десятый аул – без воды
Как доставить важные грузы?
Попасть в молоко
На зарплату и ремонт
Неисправные газовые баллоны становятся причиной трагедий
Ликвидирован крупный канал поставки мефедрона в Астану
Цель одна – здоровая нация
Тело пропавшей школьницы нашли в горах Жетысу
20 тонн лука обнаружили на мусорном полигоне в Атырау
Трещин все больше
Контрафакт рос как на дрожжах
Время осмыслить контуры будущего
Исправляя последствия ремонта
Полиция прокомментировала дело об истязании приемного ребенка в Алматинской области
О целевых планах и надежных энергоресурсах
Инфляция будет снижаться
Около 180 человек погибло при землетрясении в Японии
Жалобы в режиме онлайн
На страже семьи и детства
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Президент сделал кадровое назначение
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Где живет Дед Мороз?
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

Девочка родилась в поезде по дороге в Актобе
Адвокат семьи Нукеновых высказалась по делу об убийстве Сал…
В Казахстане вводится стандарт по доступности веб-контента
Неисправные газовые баллоны становятся причиной трагедий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]