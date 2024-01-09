Главу "Алматы Тазалык" арестовали по подозрению в получении взятки

Антикоррупционная служба по г. Алматы проводит досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык», передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Он подозревается в получении 2,7 млн тенге от представителя подрядной организации за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство.