Главу "Алматы Тазалык" арестовали по подозрению в получении взятки
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Антикоррупционная служба по г. Алматы проводит досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык», передает корреспондент Kazpravda.kz.
Он подозревается в получении 2,7 млн тенге от представителя подрядной организации за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство.
«С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса «Недопустимость разглашения данных досудебного расследования», иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», — добавили в Антикоре.