Главу крупнейшего застройщика в Китае отправили под домашний арест

Китайский миллиардер и глава девелоперской компании China Evergrande Сюй Цзяинь находится под домашним арестом и контролем полиции, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Фото: Ng Han Guan, Associated Press

После новости о задержании главы China Evergrande, 27 сентября Гонконгская фондовая биржа приостановила торги акциями этой компании, а на следующий день ценные бумаги крупнейшего китайского застройщика рухнули на 20%. Теперь наиболее вероятный сценарий – введение властями внешнего управления.

Общие долги компании приближаются к сумме в $330 млрд (сравнимо с ВВП Финляндии). Evergrande возобновила торговлю своими акциями лишь 28 августа 2023 г., после 17-месячного перерыва с марта 2021 г., когда стало известно о значительных проблемах девелопера. Тогда Evergrande дважды пропустила срок выплаты по облигациям, и к концу 2021 г. агентства Fitch Ratings и S&P Global объявили о «выборочном дефолте» застройщика.

Вместе с тем, некоторые эксперты полагают, что арест основателя проблемного застройщика указывает на глубокую обеспокоенность в Пекине по поводу влияния сверхбогатых людей на финансовую и социальную стабильность Китая.

По мнению экспертов, китайские власти без колебаний предприняли действия против могущественного строительного магната независимо от потенциального удара по доверию частного сектора.

Сюй ошибочно рассчитывал, что китайское правительство никогда не допустит краха его империи. Он полностью недооценил политическую решимость Си Цзиньпина сдуть пузырь недвижимости в Китае, став единственной крупной группой владельцев недвижимости, которая пошла вразрез с этой тенденцией и расширилась, приобретя большое количество земли и используя ее для получения кредитов от банков и небанковских финансовых учреждений или кредиторов.

Пекин, безусловно, планирует укрепить доверие частного сектора именно сейчас, учитывая вялую экономику, но китайский лидер Си Цзиньпин не хочет быть заложником частного капитала в стране.

Новость о задержании Сюя была объявлена за два дня до празднования Национального дня в воскресенье, на котором Си сказал: “наша сила исходит от единства, а уверенность дороже золота”.

Обуздание финансовых рисков Китая было ключевой политической целью Си Цзиньпина в течение последнего десятилетия, когда страна пережила несколько раундов серьезного оттока капитала. К тому же особое беспокойство Пекина вызывает практика некоторых промышленных конгломератов финансировать приобретение своих зарубежных активов за счет заимствований у китайских банков и инвесторов.

Шаги, предпринятые в последние годы для контроля над этими рисками, включали запрет на зарубежные инвестиции в юанях и ужесточение мер по переводу денег за рубеж.