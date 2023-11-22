Главу отдела акимата Алматы задержали по делу о размещении детского лагеря в сауне

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Искакова Айдана
корреспондент

Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"Антикоррупционной службой по г.Алматы при координации прокуратуры задержан руководитель отдела государственных закупок управления образования. Он подозревается в покушении на получение взятки в размере 10% в сумме более 12 млн тенге от поставщика услуг по организации лагеря для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и учащихся в образовательных учреждениях мегаполиса. Взятка предназначалась за признание компании поставщика победителем конкурса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, поставщик признан победителем конкурса, не обладая какими-либо материальными и трудовыми ресурсами, требующихся для полноценной организации детского лагеря. 

Отмечается, что чиновник с санкции суда помещен под стражу.

Напомним, в июле этого года в Алматы разразился скандал с организованным в здании сауны детским лагерем, куда отправили на отдых детей из социально уязвимых семей. 

По факту прокуратура города начала досудебное расследование.

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