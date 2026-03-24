Казахстан принял серию международных встреч в рамках Регионального содружества в области связи (РСС) и взаимодействия с Международным союзом электросвязи (МСЭ), передает Kazpravda.kz

В мероприятиях приняли участие более 120 делегатов из Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана. Среди участников - представители государственных органов, международных организаций и профильных компаний. Организатором выступило Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

В рамках программы состоялись 29-е заседание Комиссии по регулированию радиочастотного спектра и спутниковых орбит, а также 56-е заседание Рабочей группы по взаимодействию с Международным союзом электросвязи. Участники обсудили вопросы эффективного использования орбитально-частотного ресурса и координации международных позиций.

«Проведение подобных встреч позволяет вырабатывать согласованные решения и усиливать международное взаимодействие в сфере управления радиочастотным спектром. Принятые рекомендации будут внедрены в работу администраций связи и операторов, что обеспечит защиту интересов стран-участниц и устойчивое развитие отрасли», - сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

По итогам встреч выработаны конкретные решения и рекомендации, которые будут внедрены в деятельность администраций связи и операторов телекоммуникаций.

Особое внимание было уделено подготовке к Всемирной конференции радиосвязи 2027 года (ВКР-27). Страны-участницы синхронизировали подходы по ключевым вопросам глобальной повестки, направленным на обеспечение устойчивого функционирования телерадиовещания и цифровых сервисов.

Председатель Комитета телекоммуникаций МИИЦР РК Дамир Сейсембеков отметил стратегическую значимость проводимых встреч.

«Комиссия РСС имеет стратегическое значение для стран-участниц. Здесь формируются согласованные подходы и создаются условия для эффективного использования радиочастотного ресурса в интересах устойчивого развития региона. Казахстан последовательно развивает отрасль: внедряет сети 5G, расширяет покрытие связи, включая сельские территории, и развивает спутниковую инфраструктуру, в том числе низкоорбитальные решения», - сказал он.

В рамках программы также прошла панельная сессия Digital Bridge 2026, посвящённая вызовам цифровой трансформации и внедрению инноваций в телекоммуникационной отрасли.