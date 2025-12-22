2025 год стал для NU одним из самых значимых за всю 15-летнюю историю университета

Фото: NU

От институциональной аккредитации мирового уровня и впечатляющего роста научной продуктивности до запуска новых образовательных программ и открытия уникальных исследовательских центров – NU закрепил позиции главного академического и инновационного хаба Казахстана и Центральной Азии.

Институциональная аккредитация QAA: подтверждение мировых стандартов

Одним из ключевых достижений года стало получение институциональной аккредитации британского агентства Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) – одного из ведущих мировых органов в сфере оценки качества образования. По словам президента NU профессора Вакара Ахмада, аккредитация «усиливает международную репутацию университета и повышает ценность дипломов, подтверждая приверженность глобальным академическим стандартам».

Рост в рейтингах

NU значительно укрепил свое положение в глобальной академической среде, поднявшись на 100 позиций за год. В этом году университет занял место в диапазоне 401–500 в престижном глобальном рэнкинге Times Higher Education (THE). Это самый высокий показатель среди всех вузов Казахстана, NU продемонстрировал лидерство, укрепив позиции, став университетом номер 1 в Казахстане, Центральной Азии и на Кавказе, а также заняв четвертое место среди высших учебных заведений СНГ. Руководство университета ставит амбициозную цель – войти к 2030 году в число 300 лучших вузов мира.

В текущем году NU вошел в предметный рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2025 by Shanghai Ranking. Азиатский рейтинг Shanghai Ranking является одним из наиболее влиятельных международных рейтингов, строго оценивающим качество и научную результативность университетов по отдельным дисциплинам. В рейтинге 2025 года NU стал единственным университетом из Центральной Азии и представлен в предметных областях – инженерии и образовании.

Предметные рейтинги Shanghai Ranking оценивают порядка 2 000 вузов со всего мира и отличаются строгими критериями. Среди ключевых показателей общего рейтинга для вуза – наличие Нобелевских лауреатов, публикации в престижных научных журналах Nature и Science, научная продуктивность и цитируемость в международных изданиях, качество публикаций, профессорско-преподавательский состав мирового уровня, международное исследовательское сотрудничество и другие.

Научные публикации

NU в этом году преодолел отметку в 11 000 научных публикаций в Scopus. Это порядка 16% от всех научных работ, выпущенных казахстанскими университетами и институтами. Причем большинство (57,3% публикаций) вышли в журналах уровня Q1, почти 28,1% – в верхнем дециле мировых рейтингов, исследователей NU цитируют в два раза чаще, чем в среднем по миру. В глобальном рейтинге Стэнфордского университета в списке 2% самых цитируемых ученых мира представлены 42 исследователя NU. Сегодня профессорско-преподавательский состав составляет 38% ученых из Казахстана. Таким образом, университетом реализуется программа по возвращению лучших ученых из-за рубежа.

Суперкомпьютеры и биомедицинские лаборатории

В 2025 году университет ввел в эксплуатацию суперкомпьютер нового поколения Irgetas, вычислительная мощность которого в 40 раз превышает показатели ранее используемых систем. Запуск комплекса открыл новые возможности для проведения высокоточных вычислений, моделирования сложных процессов, анализа больших данных и работы с современными AI-моделями.

Также был разработан первый микрочип Designed in Kazakhstan. Проект реализован в рамках партнерства с Университетом Китайской академии наук и стал значимым этапом в развитии отечественной микроэлектроники.

Параллельно Институт умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI NU) продолжил развитие AI-продуктов на основе ранее созданной крупной языковой модели KazLLM, расширяя ее функциональные возможности и области практического применения.

Запущен в работу биомедицинский исследовательский центр, созданный по международным стандартам биобезопасности, сейчас он готовится к международной аккредитации AAALAC International. Особое значение центр имеет для разработки новых препаратов и развития фармацевтической отрасли Казахстана.

Совместно с Национальной академией наук РК NU инициировал создание Института новых энергетических технологий и материалов. Новый институт будет координировать исследования в области атомной и водородной энергетики, систем хранения энергии, цифровизации энергосистем, а также участвовать в международных проектах в области ядерного синтеза ITER и EuroFusion.

Также NU стал ключевой площадкой для международной науч­ной дипломатии, в этом году университет провел первую меж­дународную конференцию по ИИ и медицинской робототехнике (AIR), конференцию по наноматериалам и системам хранения энергии (INESS), конференцию по устойчивым энергетическим материалам в рамках инициативы «Один пояс – один путь», а также впервые в Центральной Азии – крупнейший мировой математический конгресс (ISAAC), который считается математичес­ким «Оскаром».

Международные партнерства и новые образовательные возможности

2025 год стал особенно насыщенным на стратегические партнерства. NU подписал меморандумы с SOAS University of London, University of Leeds и Hong Kong University of Science and Technology (GZ).

Запущена новая магистерская программа по глобальным отношениям и евразийским исследованиям – совместная программа с британским университетом SOAS. Студенты проходят первый семестр в Лондоне, второй – в Астане, а также стажируются в международных организациях. Высшая школа бизнеса NU совместно с гонконгским HKUST запустила первую в Азии программу бакалавриата по евразийскому бизнесу.

NU как региональный центр знаний и инноваций

Популярность университета продолжает расти: в 2025 году NU получил более 10 000 заявок от абитуриентов, что на 34% больше, чем в предыдущем году. Выпускники университета остаются востребованными на рынке труда: 98% из них находят работу в Казахстане и за рубежом. К примеру, 90% команды первого казахстанского единорога Higgsfield – выпускники NU, что подтверждает конкурентоспособность казахстанских специалистов на мировом AI-рынке. В целом выпускники продолжают обучение в магистратуре и докторантуре за рубежом, а выбравшие профессиональную карьеру заняты в крупнейших международных корпорациях – четверке IT-гигантов: Google, Amazon, Apple, Facebook, компаний Big 4, а также ведущих финансовых институтах, таких как GoldmanSachs и J. P. Morgan, но большая часть – 92% – все же остается работать в стране во благо экономики Казахстана.

За 15 лет существования университет выпустил 12 000 высококвалифицированных специалистов, востребованных как в Казахстане, так и за рубежом. Сегодня NU остается флагманом академического развития страны, площадкой международного сотрудничества и катализатором инноваций. Президент NU профессор Вакар Ахмад подчеркивает, что университет строится по «уникальной казахстанской модели», ориентированной на национальное и региональное развитие – без копирования зарубежных структур. Амбиции NU – формировать конкурентоспособное высшее образование региона и стать ведущим университетом Евразии.