Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировое турне

Голограмму Элвиса Пресли на базе искусственного интеллекта покажут в мировом турне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

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На сцене зрители увидят первое выступление модели певца, созданной при помощи нейросети. За основу возьмут несколько тысяч его фотографий и видеозаписей.

Премьера «Эволюции Элвиса» состоится в Лондоне в ноябре этого года. Шоу также запланированы в Лас-Вегасе, Токио и Берлине.

«Эволюция Элвиса» — это первый в мире опыт в проведении концерта, основанный на истории Элвиса. На шоу вы поймёте больше об этом человеке, о его культурном влиянии и музыке. Вы совершите путешествие, а именно вернётесь в 50-е, 60-е и 70-е годы, и испытаете это на собственном опыте – путешествие, которое проделал Элвис, от маленького городка в Миссисипи до самой большой сцены в Лас-Вегасе», - отмечает организатор концерта Эндрю Макгиннесс.

Отметим, Пресли известен миру прежде всего как «король рок-н-ролла». Он записал больше 600 песен, многие из которых стали хитами.