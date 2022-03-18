Под руководством председателя Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталина состоялось очередное заседание членов Исполнительного комитета ФПРК, сообщает Kazpravda.kz.

Председатель ФПРК проинформировал коллег о результатах рабочих поездок руководства Федерации профсоюзов в Атыраускую, Мангистаускую и Карагандинскую области, где состоялись переговоры с социальными партнерами, встречи с трудовыми коллективами и профактивами регионов.

По его словам, одной из главных целей выездов в регионы были переговоры с соцпартнерами на предприятиях, входящих в Карту риска по трудовым конфликтам.

«Трудовые отношения – это, прежде всего, предмет переговоров между работниками и работодателем. Тому, что трудовые консультации дают эффективные результаты есть показательные примеры в АО «Эмбамунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Жетибаймунайгаз». На этих предприятиях все социальные гарантии, отраженные в коллективном договоре, согласовываются работодателем с представителями работников – профсоюзами», - отметил Сатыбалды Даулеталин и добавил: «Голос каждого работника должен быть услышан».

Председатель ФПРК рекомендовал коллегам обратить особое внимание на содержание региональных и отраслевых соглашений, и провести мониторинг реализации этих соглашений, при необходимости совместно с соцпартнерами внести актуальные дополнения.

Члены Исполнительного комитета также обсудили Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Как подчеркнули члены Исполкома ФПРК, инициативы Президента страны, затрагивающие повышения роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы, важный шаг в политической модернизации страны.

«Снижение регистрационного порога для политических партий в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек, введение смешанной избирательной системы на основе пропорционально-мажоритарной модели, что каждому гражданину, всем гражданскому обществу Казахстана в полной мере участвовать в управлении государством», - отметил председатель ФПРК.

Напомним, в своем Послании народу Казахстана Президент инициировал вопрос совершенствования избирательной системы. 70% депутатов Мажилиса формируются по пропорциональной системе, 30% - по большинству голосов. Смешанная модель выборов будет также введена на выборах в маслихаты областей и городов республиканского значения. Также было предложено перевести выборы в районах и городах на полную мажоритарную систему.

«Учитывая особую роль маслихатов в решении региональных проблем нам нужно поддержать продвижение в маслихаты наших профсоюзных лидеров для дальнейшего защиты прав и интересов трудящихся», - отметил заместитель Председателя ФПРК Нурлан Утешев.

По мнению членов Исполкома, совершенствование административно-территориального устройства страны – создание Абайской, Улытауской и Жетысуйской областей, предложенное Главой государства, является справедливым решением в пользу жителей этих территорий.

Профсоюзам необходимо приступить к созданию в этих новых регионах территориальных объединений профсоюзов. Это позволит существенно расширить сферу профсоюзного членства, что в свою очередь позволит более эффективной защищать социально-трудовые права работников местных предприятий и организаций, отметили члены Исполкома.

В ходе заседания Исполкома в связи с многочисленными просьбами участников проведенного в 2021 году инфо-тура по санаторно-курортному комплексу ФПРК, о предоставлении скидок на стоимость путевок в санатории с долей участии ФПРК, Дирекция по управлению активами ФПРК выдвинула предложение о создании Единого информационно-аналитического центра «Профсоюзные здравницы Казахстана».

Члены Исполкома большинством голосов утвердили Комплексный план основных мероприятий Федерации профсоюзов Республики Казахстан на 2022 год и План мероприятий по проведению Года социального партнерства, в рамках которого будет проведен республиканский смотр-конкурс «Лучший коллективный договор 2022 года». Также в апреле текущего года при Федерации профсоюзов РК начнет функционировать школа профсоюзного лидера.