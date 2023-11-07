Голос маралдинцев услышан

Общество
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Марат Сейтказиев, Восточно-Казахстанская область

Горнорудное предприятие в Курчумском районе обяжут работать строго в соответствии с  нормами охраны окружающей среды.

Фото - Виктора ВОЛОГОДСКОГО

«Казахстанская правда» не раз рассказывала об общественном резонансе вокруг строительства золотоизвлекательной фабрики в окрестностях села Маралды на востоке республики («Золотодобытчики», 9 июня 2022 года, «Возбуждено пять дел», 6 июня 2023 года, «Золотая мина», 18 августа 2023 года). Напомним: маралдинцы заявили об угрозе чудесной горной природе края в связи со строительством золотоизвлекательной фабрики. Предприятие с годовой мощнос­тью 250 тыс. тонн руды взялись строить примерно в 2,5 км от села, срок эксплуатации – семь лет, конечная продукция – сплав Доре, технология – кучное выщелачивание.

В сентябрьском Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускоренного развития обрабатывающего сектора, в том числе глубокой переработки руд и металлов. Сложившаяся ценовая конъюнктура на мировых рынках несет экономическую выгоду нашей стране. В то же время Глава государства отметил растущее недовольство граждан, проживающих вокруг крупных производств, и необходимость мер по улучшению технологического и экологического состояния.

Голос маралдинцев, таким образом, был услышан, их обращения приняли во внимание. На днях в районе побывали сразу два высокопоставленных руководителя, чтобы на месте оценить индустриальный проект.

Как отметил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, на сегодня работы на объекте приостановлены, однако законных оснований для запрета деятельности горнорудного предприятия нет. Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев в свою очередь добавил, что нет также оснований заявлять о причиненном экологии вреде. Как заверил руководитель, ведомство и впредь будет держать ситуацию на контроле. Если фаб­рика допус­тит нарушение природоохранного законодательства, к ней в рамках закона примут меры, вплоть до остановки.

Руководители министерств выслушали жителей села и пообе­щали еще раз побывать на новом предприятии. Как заверили в акимате Курчумского района, за промышленным проектом будет продолжен всесторонний контроль, в первую очередь – экологический.

#экология #золото #фабрика #Маралды #золотодобытчики

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