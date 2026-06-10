Голос вне времени

Фото: пресс-служба театра

Праздничный вечер «Талгат Мусабаев приглашает», посвященный 25-летию творческой деятельности известного казахстанского баритона, стал одним из самых ожидаемых событий сезона в «Астана Опера». Торжество прошло в рамках Международного фестиваля «Опералия», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В концертную программу вошли произведения, сыгравшие ключевую роль в карьере певца и ставшие его визитной карточкой.

Одним из самых трогательных моментов стал показ архивного видеоролика, раскрывшего личную историю артиста.

На экране сменялись фотографии разных лет, кадры знаковых выступлений, гастрольных поездок и редкие снимки из семейного архива. Особое место в видеохронике было отведено легендарным братьям Мусабаевым – отцу и дядям певца, чей творческий союз оставил глубокий след в национальной культуре. Эта преемственность поколений позволила публике увидеть в Талгате Мусабаеве не только признанного мастера сцены, но и хранителя музыкальной династии.

Многие гости признавались, что именно этот глубоко личный эпизод вызвал самые сильные эмоции, раскрыв творческий путь исполнителя через призму истории его семьи.

Символично, что концерт открылся арией Онегина из одноименной оперы Петра Чайковского, ведь именно с этого образа начался профессиональный путь исполнителя. Как признался сам юбиляр, роль Евгения Онегина остается для него особенной.

После лирического начала концерт продолжился яркими страницами мировой оперной классики. В исполнении юбиляра прозвучала ария Ренато из оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад», в которой певец продемонстрировал силу драматического дарования и богатство тембра.

Не менее впечатляющим оказался дуэт Аттилы и Эцио из оперы «Аттила», исполненный вместе с народным артистом Армении Барсегом Туманяном. Этот номер стал одним из кульминационных моментов вечера. Мощные голоса двух мастеров оперной сцены создали по-настоящему захватывающую музыкальную драму, вызвав продолжительные овации публики.

Зрители тепло принимали и молодого тенора Нурсултана Ануарбека, который сейчас поет в Молодежной оперной программе Большого театра России. Он исполнил арию Рудольфа из оперы Пуччини «Богема», продемонстрировав красивый тембр и уверенное владение голосом.

Позже в его исполнении в дуэте с Талгатом Мусабаевым прозвучал дуэт Белькоре и Неморино из оперы Доницетти «Любовный напиток». Легкость и юмор этого номера стали ярким контрастом драматическим произведениям первой части концерта.

Настоящим украшением вечера стали выступления заслуженного деятеля Казахстана Бибигуль Жанузак. Ее исполнение знаменитой арии Русалки из оперы Антонина Дворжака отличалось тонкой лирикой и эмоциональной глубиной. Особое впечатление произвел дуэт Леоноры и графа ди Луны из оперы Верди «Трубадур», где голоса двух солистов гармонично переплелись, создавая выразительный музыкальный диалог.

Значительное место в программе было отведено произведениям казахстанских композиторов. Танец «Карлыгаш» из оперы «Абай», ария Енлик из оперы «Енлик-Кебек» и песня Абая «Айттым сәлем, Қаламқас» стали напоминанием о богатстве национального музыкального наследия. Эти номера органично вписались в общую концепцию музыкального вечера, подчеркивая, что творчество Талгата Мусабаева неразрывно связано не только с мировой классикой, но и с казахской музыкальной культурой.

Символичной кульминацией торжества стало исполнение арии Абая из оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Финальный номер объединил на сцене солистов, хор и симфонический оркестр под управлением Ерболата Ахмедьярова. Мощное, торжественное звучание классического шедевра вызвало бурные овации зала.

«Мне посчастливилось гастролировать на многих знаменитых площадках мира: в Карнеги-холле, берлинском Концертхаусе и других престижных залах. Такие поездки навсегда остаются в памяти, ведь для музыканта это шанс прикоснуться к великой истории и мировому наследию. Конечно, хочется, чтобы молодые казахстанские исполнители как можно чаще представляли нашу страну на высоком уровне. Государство всегда уделяло огромное внимание подлержке артистов, поэтому в свое время я много гастролировал и получил возможность знакомить зарубежную публику с национальным искусством. Это важная часть в моей творческой биографии», – вспоминает Талгат Мусабаев.

Размышляя о призвании, артист отметил: главное преимущество баритона в том, что правильная вокальная школа и грамотный репертуар гарантируют певцу творческое долголетие. Сам он подтверждает это делом, совмещая пение с руководством оперной труппой.

«Пожалуй, главное преимущество баритонового голоса заключается в том, что при правильной вокальной школе и грамотном выборе репертуара творческий век артиста может быть очень долгим. Поэтому для меня важно сохранять голос и постоянно работать над собой. Но развитие оперного певца – это не только работа над вокалом. Это еще и развитие интеллекта, кругозора, общей культуры. Когда артист выходит на сцену, зритель чувствует не только голос, но и личность человека, его мировоззрение. Поэтому мы должны постоянно учиться, читать, развиваться, искать что-то новое. Только тогда можно сохранять выразительность исполнения и оставаться интересным публике. Именно эта работа над собой и помогает двигаться вперед независимо от возраста и опыта», – пояснил он.

Продолжительные овации зала подтвердили: четверть века на сцене принесли Талгату Мусабаеву искреннее признание меломанов разных поколений. За годы карьеры артист выступал на престижных мировых площадках, достойно представляя Казахстан за рубежом. Но главное, что певец остается предан сцене и своему призванию. Через этот бенефис артист не просто представил творческий отчет, а выразил настоящую признательность и любовь к опере, музыке и зрителю.