Голосование проходит в спокойной обстановке без грубых нарушений – Генпрокуратура

Фото: СЦК

Генпрокуратура и МВД РК продолжают обеспечивать общественный порядок на участках референдума и следить за соблюдением законности. На брифинге в СЦК представители ведомств проинформировали об обстановке на участках.

Как отметил начальник управления службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов, процесс голосования проходит в спокойной обстановке, без грубых нарушений.

«В органы прокуратуры сегодня обращения касательно проводимого республиканского референдума не поступали. Аналогично, исковые заявления в судебные органы на текущий момент также не вносились», - уточнил спикер.

По словам официального представителя МВД РК Шынгыса Алекешева, для своевременного реагирования на происшествия на участках референдума в каждом горрайоргане образованы мобильные следственно-оперативные группы.

«Усилен визуальный контроль прилегающей к участкам референдума территорий с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления полиции. Отмечу, в целом на данный момент на участках референдума обстановка остается стабильной. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», - проинформировал официальный представитель МВД.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.