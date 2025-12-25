Знания – сила

Запомнился забавный случай из начала 1990-х. В Усть-Каменогорске на выставке школьных работ воспитанник кружка авиа­моделирования представил… летающий топор. Стали вникать – ничего необычного, чисто физика: само лезвие – это крыло, хоть и шуточное, рукоятка – корпус. Как написали тогда в областной газете, ученическая модель наг­лядно показала, что при знании законов аэродинамики, свойств материалов и умении работать руками, можно поднять в воздух что угодно – даже топор.

– Дети загораются, уходят в тему с головой, – говорит директор усть-каменогорской Станции юных техников (СЮТ) Раиса Тамбовцева. – У нас на протяжении многих лет работает, например, такое направление, как геология. У ребят подготовка – далеко выходящая за рамки школьной прог­раммы. Они даже латынь знают. Конечно, когда интерес настолько глубокий, он часто перерастает в профессию, наши выпускники в основном связывают свою жизнь с техникой.

СЮТ в Усть-Каменогорске больше 60 лет. Первыми кружками были авиа- и судомодельный, радиотехнический, химический плюс строительной техники. Их история продолжается по настоя­щее время! Вот уже полвека у детского учреждения свое замечательное здание в стиле советского модернизма – с панорамными окнами, большим фойе, прос­торными мастерскими. В холле оформлена «фотосушка» по итогам летних полевых экспедиций юных геологов и туристов. Рядом – выставка мини-автомоделей, выполненных ребятишками из кружка начального технического моделирования, и это десятки разноцветных поделок.

В классе «авиаторов» – перерыв между сменами. Занятия уже закончились, но двое маленьких конструкторов продолжают что-то обсуждать, разбирают детали будущего аппарата.

– Не выгонишь, – с улыбкой признается преподаватель дополнительного образования Сагындык Жумагалиев. – Готовы пропадать здесь с утра до вечера. Все начинается с первого самолетика: дети видят невзрачную бумагу, и у них сначала неверие. Но, когда их модель летит, планирует, они чувствуют себя немножко волшебниками.

Один из мальчиков охотно демонстрирует законы аэродинамики: его маленький бумажный планер плывет по воздуху, не снижаясь, просто потому что ребенок задает направляющий поток.

Авиамоделирование, по словам преподавателя, увлекает ребятишек физикой, математикой, химией, историей. Например, подросток загорается идеей сделать модель истребителя, рисует в воображении сверхзвуковую машину. А ему показывают архивный кадр самолета-этажерки. И такое фото без лишних слов иллюстрирует, какой фантастический путь прошла авиация от изделий из фанеры до современных стелс-технологий.

– Ребята во время занятий узнают об изобретателях, о знаменитых конструкторах самолетов, – поделился Сагындык Даулетченович. – О том, как разрабатывались модели. И даже если в будущем их профессия не будет связана с авиацией, с ними останутся любимое хобби и багаж технических знаний.

Соседние аудитории оформлены для занятий робототехникой – родители все чаще выбирают это направление для детей. Младшие начинают с простейших конструкторских наборов и со временем приходят в спортивную робототехнику, где требуются расчеты на время, расстояние, скорость вхождения в повороты и т. д.

В 2020 году станция получила обновление. Техническую базу пополнили станки с числовым программным управлением, лазерная резка, крутые компьютеры, 3D-принтер... Дети осваивают новейшие программы моделирования и технического дизайна, сами часто становятся разработчиками.

– Они говорят: «Я могу разработать свое, более удобное приложение», – продолжает директор СЮТ. – У подростков вообще фонтан идей насчет приложений, на все случаи жизни. Повторюсь: даже если это направление не станет их профессией, они выйдут с полезным запасом знаний.

Дойти до самой сути

Всего на станции действует 17 кружков по спортивно-техническому профилю, робототехнике и технологиям. Их посещают почти 900 школьников от 6 до 18 лет. По словам Раисы Тамбовцевой, некоторые мамы и папы усаживают малыша перед монитором или дают ему смарт­фон и думают, что смогли его занять. Ребенок действительно «залипает», но для его развития это потерянное время. Детский мозг, получая все готовое, привыкает лениться вместо того, чтобы, образно говоря, варить.

– Природой заложено так, что ребенок должен быть исследователем, – отметила руководитель СЮТ. – Он должен познавать окружающий мир: попробовать на вкус, на запах, сломать, убедиться, что вещь мнется, рвется. Понять, как это работает, что может получиться. Знания нужно добыть, именно в эти моменты происходит качественное развитие. И это касается не только техники. Пытливая натура в любом направлении проявит себя как изобретатель.

На станции преподаватели стараются возместить дефицит умений работать руками, который, к сожалению, сегодня стал типичным для многих семей. Младшеклассники начинают с простейших моделей из бумаги и для этого осваивают ножницы, линейку, карандаш. Следующий шаг – выполнение чертежа, чему на сегодня вообще перестали учить в школе. У ребятишек возникает представление о конструкции: корпусе, ходовой час­ти, двигателе, топливе.

Если это кружок автомоделирования, преподаватель обязательно познакомит с разными марками машин, расскажет об автозаводах, о том, как происходит сборка. Если ребенок пришел на авиамоделирование, он узнает о различиях в конфигурации крыльев или хвостовой части. Пусть это еще не взгляд конструктора, но идет погружение в детали, накапливаются знания. Растет интерес.

– На автомоделировании ребята изучают даже принцип электропитания, делают схемы на маленьких моделях, программируют, – рассказала Раиса Анатольевна. – У нас раньше был кружок картинга, школьники не только учились ездить – они разбирали двигатель внутреннего сгорания, вели ремонт. Это было стопроцентно практическое нап­равление. К сожалению, модели настолько износились, что их невозможно дальше чинить. Мы закрыли кружок, хотя у ребят он вызывал большой интерес.

В этом году на базе СЮТ открылось новейшее направление, связанное с дронами. Квадрокоптеры, основы аэродинамики, безопасность полетов, прог­раммирование, возможности беспилотников в хозяйственной жизни… Сказать, что направление вызывает ажиотажный интерес – ничего не сказать. Еще год-два – и, как уверены преподаватели, восток страны сможет выставить свою команду на детских соревнованиях по БПЛА.

Готовят в мастера

Модернизация, которую станция прошла в 2020 году, позволила проводить здесь занятия для особенных детей. Здание оборудовали пандусами, все коридоры и мастерские – без порогов и препятствий.

В Усть-Каменогорске есть уникальная школа-интернат «Ақ ниет» для деток с сохраненным интеллектом, но нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и речи. С пятого класса акниетовцы учатся в общеобразовательных школах вместе с другими детьми, а в старшем звене для них начинается курсовая и предпрофильная подготовка. Так, в СЮТ особенные школьники с удовольствием постигают секреты авиамоделирования – здесь для них все условия. Есть среди воспитанников станции и детки с диагнозом задержки психического развития, с которыми организованы занятия декоративно-прикладным творчеством. По словам родителей, умение что-то делать своими руками дает хороший результат: развивается мелкая моторика, улучшаются речь, память, острее становится внимание.

– У нас много прекрасных преподавателей, – сказала директор СЮТ. – Есть те, кто сам в детстве занимался на станции и затем пришел сюда работать. Думан Шакер был, наверное, первым, кто в городе продвигал робототехнику. Сначала сам все осваивал, потом набирал ребят по школам. А сейчас он уже готовит методическое пособие для молодых педагогов, передает опыт. Сагындык Даулетченович Жумагалиев и Андрей Григорьевич Желяков – это наши легенды в авиамоделировании. Причем это то направление, где постоянно нужно держать руку на пульсе: появляются новые материалы, технологии, изобретаются новые модели. У нас как-то были представители профсоюзов, пообщались с нашими педагогами и заключили: «У вас счастливые люди, они занимаются любимым делом, которое является для них хобби».

Об усть-каменогорской СЮТ часто говорят как о территории возможностей. За шесть десятилетий тысячи воспитанников, вовлеченных в техническое творчество, выбрали специальности в колледжах и вузах, связанные с инженерией, конструкциями и технологиями. Именно такие молодые специалисты, заряженные любовью к технике и исследовательским интересом, сегодня особенно востребованы в стране.