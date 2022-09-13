Головкин сделал заявление о бое в Казахстане

Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о своих планах после третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и намерении провести поединок в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Для меня в этом бое с Канело нет ничего личного, это просто очередной бой. Вы знаете, что я скоро ухожу на пенсию, я - чемпион мира. Действительно, мы долго ждали этого боя. Теперь это происходит. Так что это еще один бой, ничего личного», — сказал Головкин в интервью Combat Compas.

«Я бы так не сказал», — ответил Головкин, когда его спросили, станет ли его третий поединок против Альвареса финалом его карьеры.

«У меня еще много планов. Есть моя родная страна - Казахстан, где, я считаю, мне нужен бой. С одной стороны, могу сказать, что ушел на пенсию некоторое время назад, когда началась пандемия, очень активная часть карьеры. Но, с другой стороны, у меня еще есть планы в мире бокса», - отметил GGG, пишет Boxingscene.com.

Бой состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. В нем Геннадий Головкин в третий раз встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и постарается отобрать у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

Всемирный боксерский совет (WBC) представил уникальный пояс, который будет стоять на кону в третьем бою Головкина и Альвареса.

Специальный пояс "Сапотеки" был изготовлен мастерами одноименного индейского народа Мексики. Также этот пояс назвали "Пояс воина-ягуара" — по краям он украшен "когтями" хищника.