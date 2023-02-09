Гонки на Копе

Кокшетау встречал участников зимнего авторалли после четырехлетнего перерыва, благо на озере Копа, по словам самих спортсменов, проводить подобные соревнования сам бог велел. Съехались в Кокшетау профессиональные автогонщики и начинающие автолюбители из десяти городов – Астаны, Алматы, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, всего собралось 38 экипажей. Для них на озере была подготовлена специальная трасса в 50 км с естественным рельефом, разделенная на 12 участков.

Как отметил государственный тренер по автомотоспорту Министерства культуры и спорта Нурпеис Конысбаев, первый этап чемпио­ната показал, что все спортсмены очень сильны, борьба между ними идет буквально за секунды. Одна из целей чемпио­ната – привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта, пропаганда здорового образа жизни. В свою очередь вице-президент Федерации автомотоспорта РК и главный судья II этапа чемпионата Владимир Бородин добавил, что, участвуя в гонках, ребята набираются водительского опыта и в результате в ДТП они уже не попадают. Гонщик-профессионал не позволит себе превысить скорость на дороге, хорошо зная, к чему это может привести. Таков вклад сообщества автомотоспорта в общее дело дисциплины на дорогах.

Отметим, что на сей раз среди участников гонки были и две женщины-штурмана – в экипажах из Павлодара и Астаны. Штурманов в этом виде спорта называют «глазами водителя» на трассе во время гонки, который «считывает» записанную накануне «стенограмму» дороги. Ошибся штурман, значит, ошибка у команды. Стоит отметить, что, согласно статистике, женщины быстрее осваивают программу.

А теперь назовем имена победителей. В категории «РК ПРО» не было равных семейной команде экипажа Амелиных из Астаны; в категории «РК 11» сильнейшими стали еще одни столичные гонщики – Султан Мухатов и Иннокентий Ли; «полный привод» выиграли карагандинцы Дмитрий Мазурин и Леонид Оленберг; «передний привод» – Дамир Нурпеи­сов и Олжас Дулатов из Астаны; «задний привод» – Михаил Руссу и Денис Макридов из Караганды. В командном зачете первое место в кубке у команды «The Team», на чемпионате – у «Самырук-2007».