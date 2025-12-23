В столице ведется большая работа для того, чтобы сделать зимний досуг горожан, как маленьких, так и взрослых интересным и полезным для здоровья.

На более 34 локациях в шести районах Астаны устанавливают ледовые горки, катки, красочные фотозоны и яркие малые архитектурные формы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Всего по городу появились 57 ледовых горок и катков.

Так, в районе Сарыарка обустроены 12 горок и 4 катка. На городской площади установлены большая горка и каток, а также тематические фотозоны и живая елка, идеально подходящая для праздничных фотографий.

В сквере по проспекту Богенбай батыра, 43, работает каток, посреди которого красуется большая ель. В парке «Коктал» обустроены две горки для разных возрастов, а также большой каток для массового катания. На пересечении улиц А. Герцена и Окжетпес установлена одна из снежных горок для зимнего отдыха.

В районе Байконыр основные развлечения действуют на таких локациях, как территория Дворца «Жастар» (проспект Республики, 34), где обустроены каток, горка и установлена новогодняя елка. В парке имени Ататюрка по улице Ж. Ташенева работают каток и горка. На «Аллее писателей» по проспекту Абая установлены горка, елки, новогодние инсталляции и малые архитектурные формы.

В жилых массивах «Өндіріс» (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы), по улице Өзен (пересечение ул. Өзен и переулка Жезкиік), «Кирпичный» (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской) также появились катки и горки.

В жилых массивах «Казгородок» (улица Досмухамедулы, 6), «СМП» (улица Кеншилер, 5 и 126-я улица), дачном массиве «Коянды» (шоссе Алаш) установлены горки и елки разных высот.

Кроме того, во дворах домов № 3, 3/1 и 3/2 по улице Жубанова в микрорайоне Целинный обустроен большой каток. На проспекте Республики и по улице Ж. Ташенова установлено новогоднее освещение.

В районе Есиль главной площадкой для зимних гуляний традиционно стала территория ЭКСПО, где работают каток, снежная горка и установлена праздничная елка. Также горки обустроены в жилом массиве «Пригородный» и жилом комплексе «Бағыстан».

Новогодние елки украшают Ботанический сад со стороны улицы Туркестан, вдоль улицы Қазақ радиосы, а также новый сквер на пересечении улицы Достык и бульвара Нуржол. В парке Жетісу установлена и горка, и елка, а в жилом массиве «Пригородный» для жителей работает снежная горка.

В районе Алматы для зимнего отдыха обустроено несколько локаций. На набережной реки Акбулак за спорткомплексом «Sana» работают каток и снежная горка. В парке «Жерұйық» также оборудованы каток и горка. Кроме того, горки установлены в жилом массиве «Железнодорожный» и по адресу улица Кошкарбаева, 80/1.

В районе Сарайшық ледяные горки, катки и елки разной высоты установлены на площади «Қазақ Елі», в Президентском парке, на Аллее рабочих профессий и у железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол». В жилых массивах «Промышленный», «Отау», «Интернациональный», «Мичурино» и «Күйгенжар» обустроены ледяные горки и установлены малые архитектурные формы.

В районе Нура установлены тематические малые архитектурные формы, оформлены фотозоны и обустроены четыре ледовых катка: в Центральном парке с круговой трассой протяженностью 213 метров, на территории стадиона «Астана-Арена», в парке «Ғашықтар» и в жилом массиве «Үркер». Также здесь работают четыре ледяные горки – в Центральном парке, парке «Бухарест», на территории стадиона «Астана-Арена» и жилом массиве «Үркер».