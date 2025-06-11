Напомним, сейчас в коммунальной собственности города закреплены пять пляжей. Три из них – в доверительном управлении на 10 лет. Акимат в ближайшие дни планирует провести заседание, на котором должны утвердить новые требования к пляжам.

– После этого на веб-портале появится объявление, действующее 15 календарных дней. Участники смогут подать электронные заявки на участие в конкурсе по передаче пляжей в доверительное управление в установленном законом порядке, – уточнили в пресс-службе городского акимата.

Впрочем, вопросов остается немало. Дело в том, что прошлогодний весенний паводок привел в негодность местные пляжи. По информации ДЧС Атырауской области, произошло их заиливание, образовалась насыпь высотой до трех метров. Везде теперь резкие обрывы, глубокие ямы. В 2024 году балансодержателям пляжей было дано поручение по очистке от заиливания. Но после снятия режима ЧС никто этим не занимался.

Помимо прочего, в реке Жайык после паводка обнаружены туши сельскохозяйственных животных. Почти ежедневно спасатели их вытаскивали из воды, на многих были бирки. В региональном управлении сельского хозяйства тогда сообщили, что часть тел животных, судя по биркам, после подтоп­лений принесло течением из России.

Сегодняшняя задача хозяев пляжей – найти средства и провести работы по подготовке к купальному сезону. Тогда, отмечают спасатели, и для них работы прибавится. В оперативно-спасательном отряде ДЧС Атырауской области подчеркнули, что особого внимания, как всегда, требуют дети. Причины их гибели на воде известны: незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности при купании, отсутствие навыков плавания и недостаточный контроль со стороны взрослых.

Напомним, в прошлом году в период купального сезона в Атырау утонули 13 человек, из них 8 – несовершеннолетние. Несколько несчастных случаев произошло и в этом году. Последний случился 3 мая. 17-летний юноша упал с моторной лодки. Его тело обнаружили через неделю в двух километрах от места падения.