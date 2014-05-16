Общество

Город будущего

С Байконура на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. А уже через месяц стартовал «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Двухлетняя собака погибла через несколько часов от стресса и перегрева, впрочем, ее возвращение не предусмат­ривалось конструкцией космического аппарата. Через два года «Луна-2» доставила аппарат на Луну. В августе 1960 года «Спутник-5» доставил на орбиту Белку и Стрелку – и собаки вернулись живыми.

12 апреля 1961 года с этого космодрома в околоземное пространство полетел Юрий Гагарин. 15 ноября 1988 года здесь состоялся знаменитый запуск многоразовой ракетно-космической транспортной сис­темы «Энергия» – «Буран». Завершив полет, звездолет «Буран» совершил автоматическую посадку на аэродроме «Юбилейный», что в северной части космод­рома. Всего на Байконуре за полвека было запущено более 1 500 космических аппаратов и более 100 межконтинентальных баллистических ракет, испытано 38 основных типов ракет, более 80 типов космических аппаратов и их модификаций.

В далеком 1954 году, выбирая место для строительства полигона, искали обширный, малонаселенный район с железной дорогой и надежными источниками пресной воды. И еще – расстояние между стартом ракеты и местом падения ее головной части на Камчатке должно было составлять не менее 7 000 км. Выбрали место вблизи одной из крупнейших рек Средней Азии. Местность выигрывала большим количеством солнечных дней в году и относительной близостью к экватору. 

Интересно, чтобы дезориен­тировать шпионов, был пост­роен ложный космодром в Карагандинской области, близ поселка Байконыр. Это наз­вание в открытой печати закрепилось за настоящим космодромом – пятым научно-исследовательским испытательным полигоном – после полета Юрия Гагарина. Правда, истинное его местоположение стало известно американской разведке раньше, в авгус­те 1957 года, и вплоть до начала 90-х в западных источниках полигон обозначался как Tyuratam – по названию ближайшей железнодорожной станции Торетам.

Сам город Байконыр раскинулся на высоком берегу в излучине Сырдарьи. Название его, по одной из версий, переводится как «богатая долина». Справедливости ради надо сказать, что окрестности его разнообразием не отличаются, трава выгорает уже в начале лета. Но город действительно богат – на события, на таланты, на надежды. Из всемирно известного Байконыра пролягут дороги не только к Луне, но и к дальним планетам. А о великом будущем города можно догадаться, гуляя по его улицам, где много жизнерадостных лиц, где ребятня гоняет на велосипедах, а молодые папы и мамы расхаживают с детскими колясками. 

Дулат МОЛДАБАЕВ

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