Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В 2004 году для съемок фильма «Кочевник» на берегу реки Или близ урочища Тамгалы-Тас были построены впечатляющие декорации настоящего средневекового города. Эти сооружения затем пригодились для производства еще нескольких кинолент.

фото пресс-службы акимата Конаева

В перерывах между съемками «Город номадов», стилизованный под XV век, служит местной дос-топримечательностью. Это один из популярных маршрутов выходного дня. С начала весны и до поздней осени сюда приезжают группы туристов из Алматы, чтобы окунуться в атмосферу далекого прошлого, сделать эффектные селфи на фоне крепостных стен, башен, глинобитных домиков и мечети.

Несколько лет назад отечест­венные кинематографисты предлагали построить здесь крупный киносъемочный комплекс с павильонами, декорациями, гостиницами и кафе. Однако эти грандиозные планы не осуществились, а сам городок за годы эксплуатации серьезно обветшал: часть конструкций пришла в негодность, утрачены элементы первоначального облика.

Более того, в последнее время территория популярной турис­тической локации стала сильно захламляться. Весной нынешнего года в рамках акции «Таза Қазақстан» эковолонтеры провели ряд субботников, в ходе которых были убраны десятки тонн мусора, ликвидирован ряд стихийных свалок, образовавшихся после отдыха многочис­ленных туристов.

И вот на днях прозвучала хорошая новость: «Город кочевников», находившийся в ведении киностудии «Казахфильм», на условиях договора дарения передан на баланс акимата города Конаева.

Декорационный комплекс расположен в 30 км севернее Конаева. По данным местных властей, его площадь – 5,8 га, балансовая стоимость – 15,4 млн тенге. Отныне достопримечательность закреплена за городским отделом ЖКХ. В планах – превращение объекта в одну из визитных карточек областного центра.

Как сообщили в пресс-службе акимата Конаева, уже начаты работы по развитию инфраструктуры «Города кочевников». Прокладывается новая дорога протяженностью 7 км, проектом предусмотрено строительство линии электропередачи, обустройство автопарковки, систем освещения.

