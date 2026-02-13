Городская коалиция Шымкента приступила к работе по поддержке проекта Новой Конституции

Конституционная реформа
29

и вовлечению граждан в открытый диалог

В Шымкенте создана городская коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!». Основная цель коалиции — широко и доступно донести до жителей изменения, выносимые на предстоящий республиканский референдум, наладить открытый диалог в обществе и создать условия для осознанного участия граждан в политической кампании, сообщает Kazpravda.kz

В учредительном собрании приняли участие представители политических партий, депутаты маслихата, представители интеллигенции, общественные активисты и молодежь. В ходе встречи широко обсуждались вопросы единства и ответственности общества в важный для страны период, а также значение общественного согласия и гражданской активности.

Выступая на заседании, Мурат Жолдыхожаев остановился на значении и важности референдума, отметив, что данная кампания является историческим решением для развития страны:

«Сегодняшний референдум — это не просто политическая кампания. Это важный этап, укрепляющий взаимное доверие между государством и обществом и предоставляющий каждому гражданину возможность напрямую участвовать в судьбе страны. Формирование справедливого и прогрессивного Казахстана с учетом мнения народа — наша общая задача. Поэтому активность и ответственность каждого гражданина имеют особое значение», — подчеркнул он.

По итогам заседания руководителем городской коалиции Шымкента назначен Мурат Жолдыхожаев. В состав коалиции вошли представители различных политических партий, сторонники партий, общественные деятели, представители интеллигенции и молодежные активисты. В период агитационной кампании члены коалиции планируют проводить встречи, дискуссии и разъяснительные мероприятия в онлайн и офлайн форматах согласно утвержденному графику.

Отметим, что ранее в Астане с участием спикера Мажилиса, председателя партии Ерлана Кошанова ведущие общественно-политические силы страны объединились в Общенациональную коалицию «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!». В ее состав вошли пять ведущих политических партий — AMANAT, «Ауыл», «Ак жол», Respublica, «Народная партия Казахстана», а также более 300 общественных организаций, представляющих интересы миллионов граждан.

Все политические силы единогласно выразили поддержку проекту новой редакции Конституции. Предлагаемые изменения охватывают все разделы Конституции и касаются 77 статей, что составляет 84% всего текста. Новая редакция включает 11 разделов и 96 статей.

Предстоящая работа городской коалиции будет направлена на консолидацию общества, учет мнения каждого гражданина и активное участие в принятии важного решения о будущем страны.

#Шымкент #реформа #конституция #референдум

