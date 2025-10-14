Более 200 школьников из разных школ столицы будут бороться за призовые места

Фото: акимат Астаны

В целях развития научно-технического творчества и популяризации инженерных и технологических профессий среди молодежи 18 октября в Астане состоится городская STEM-Олимпиада «Инновации в образовании» для учащихся 8-11 классов столичных школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Организаторами мероприятия выступают акимат Астаны и АО «Астана Innovations» при поддержке Республиканского научно-практического центра «Дарын», Управления образования города и ТОО «STEM Academia».

STEM Олимпиада направлена на развитие интереса школьников к науке, технологиям, инженерии и математике, формирование исследовательских и проектных навыков, а также выявление и поддержку талантливых учащихся.

В Олимпиаде примут участие более 200 школьников из разных школ столицы.

Участники будут соревноваться в таких направлениях, как робототехника, инженерное дело, программирование и 3D-моделирование.

Мероприятие станет важным шагом в развитии инженерного мышления и научного потенциала школьников, а также площадкой для обмена идеями и вдохновения между будущими учеными, инженерами и изобретателями.