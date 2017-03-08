Основные достопримечательнос­ти города поданы детальными 3D-моделями. 2ГИС показывает улицы, внутриквартальные проезды и даже входы в административные здания Шымкента. Интерактивная стрелка доведет прямо до нужной двери, выбрав для этого оптимальный маршрут передвижения. Так что теперь нет необходимости спрашивать у прохожих.

Директор «2ГИС» в Шымкенте Юрий Пан считает, что приложение сделает городскую среду более комфортной и доступной как для местных жителей, так и для приезжих. Шымкент стал девятым по счету городом в стране, где работает «2ГИС» – городской информационный сервис, объединивший карты городов с подробным справочником организаций и навигатором. Здесь содержится информация о более чем 320 городов России, Казах­стана и других стран. Приложение работает без подключения к Интернету на смартфонах, а также имеет онлайн- и ПК-версии.