Госаудит вскрыл уязвимости в цифровых системах Минфина

Госаудит деятельности АО «Центр электронных финансов» завершился в Казахстане

В ВАП подвели итоги государственного аудита деятельности АО «Центр электронных финансов». В ходе проверки оценивалась работа по развитию и сопровождению информационных систем в области государственных финансов, сообщает Kazpravda.kz

Внедрение цифровых решений в управление бюджетными ресурсами является важным компонентом цифровой трансформации, происходящей в Казахстане. Современные технологии позволяют непрерывно мониторить финансовые потоки, минимизировать человеческий фактор и получать аналитическую основу для принятия управленческих решений. Ключевым оператором в данном направлении выступает АО «Центр электронных финансов» – подведомственная организация Минфина.

Аудит, проведенный ВАП, выявил ряд недостатков и проблемных вопросов, требующих внимания и принятия мер по их устранению. Так, имеются пробелы в стратегическом управлении: отчетность об исполнении планов развития за 2023-2024 годы отсутствует, отдельные показатели не достигаются, мероприятия службы внутреннего аудита реализуются либо не в полной мере, либо с нарушением сроков.

Работа ЦЭФ в качестве интегратора бюджетного процесса оценивается удовлетворительно, однако внутренние нормативные документы организации не актуализированы, что может ограничивать эффективность проводимой работы. Также имеются факты применения со стороны ЦЭФ различных подходов при расчете стоимости услуг. Аудиторы требуют провести экспертизу цен и внедрить раздельный учет работ и услуг, чтобы снизить риски некорректного ценообразования.

В ходе проверки большое внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности. Информсистемы, находящиеся на сопровождении, в доверительном управлении, а также ИС «Электронные коммерческие закупки», имеют нарушения основных требований информационной безопасности. Отдельные информсистемы сегодня также используются в полноценном рабочем режиме, хотя формально они еще находятся на стадии опытной эксплуатации.

Кроме того, имеются условия для несанкционированного вмешательства в работу ряда действующих цифровых систем. Аудит выявил свыше 600 случаев внесения технических изменений в информсистему «Электронные госзакупки». К примеру, вносились изменения, отключающие проверку опыта и разрешительных документов. Подходы ЦЭФ в этом направлении требуют совершенствования и усиления контроля. Для качественного и безопасного функционирования информсистем Минфину необходимо уделять больше внимания деятельности ЦЭФ.

В целом по итогам аудита установлено финансовых нарушений на 566 млн тенге.🔵Неэффективное планирование и использование средств составило 13,5 млрд тенге. По всем проблемным вопросам ВАП были выработаны необходимые рекомендации и поручения. Их исполнение будет находиться на контроле до полного завершения.

