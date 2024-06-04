Госфлаги украсили дома на центральных улицах Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Жителям столицы предложили стать участниками патриотической акции «Туымыз төрімізде» и выразить свою любовь к Родине с помощью главного государственного символа — флага.

Так, в пяти районах столицы более двух тысяч флагов украсили балконы и фасады домов на центральных улицах, а именно по проспекту Республики, Бауыржана Момышұлы, Мәңгілік Ел, Тұран, улица Бараева и т.д.

К слову, сами жители украшенных флагами домов восприняли акцию позитивно.

«Это очень хорошая акция, она способствует популяризации нашего государственного флага и патриотическому воспитанию молодежи. Думаю, все жители нашего города поддержат ее», — поделился мнением житель столицы Серик Ибраев.

В городской администрации отметили, что в ноябре 2020 года были внесены изменения в закон «О государственных символах», которые позволяют использовать госфлаг на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан.