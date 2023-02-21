Госпошлину за детские паспорта хотят снизить в 2 раза в Казахстане

Государственную пошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним планируют снизить в 2 раза в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Депутаты Комитета по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Законопроектом устанавливается ставка госпошлины при обращении в суд должника-физического лица в размере 0,3 МРП и предусматривается приостановление начисления пени при обращении в суд для применения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление его при отрицательном решении суда.

Также документом предлагается снизить государственную пошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним с 8 МРП до 4 МРП.

Кроме того, законопроектом предполагается введение платы за пользование объектами растительного мира на всех категориях земель, за исключением земель государственного лесного фонда и земель особо охраняемых природных территорий.