Фото: Kazpravda.kz

«По итогам заседания Сената накануне ряд СМИ опубликовали новость о том, что, якобы государственным служащим теперь разрешено заниматься бизнесом. Данный месседж является недостоверным и не соответствующим действительности», - сообщил в соцсетях руководитель пресс-службы Сената Данияр Рамазанов.

Он сделал уточнение, что речь в законе идет о "приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций".

К ним относятся в том числе:

- управленцы в государственных учреждениях, не являющихся госорганами, и государственных предприятиях (в том числе школах, больницах);

- работники Государственной корпорации «Правительство для граждан»;

- лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах.