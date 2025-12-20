Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат

Сенат
Пресс-служба верхней палаты парламента республики дезавуировала распространенные рядом СМИ сведения, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

«По итогам заседания Сената накануне ряд СМИ опубликовали новость о том, что, якобы государственным служащим теперь разрешено заниматься бизнесом. Данный месседж является недостоверным и не соответствующим действительности», - сообщил в соцсетях руководитель пресс-службы Сената Данияр Рамазанов.

Он сделал уточнение, что речь в законе идет о "приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций".

К ним относятся в том числе:

- управленцы в государственных учреждениях, не являющихся госорганами, и государственных предприятиях (в том числе школах, больницах);

- работники Государственной корпорации «Правительство для граждан»;

- лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах.

«Кстати, даже и для них Законом закреплены обстоятельства, при которых они НЕ вправе заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью. В частности:

- если соответствующая деятельность препятствует выполнению должностных обязанностей;

- влечет использование служебного имущества;

- создает конфликт интересов.

Закон называется «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов».

Таким образом, речи НЕ ВЕДЕТСЯ о якобы снятии запрета на занятие бизнесом госслужащими, а значит все эти ограничения ПРОДОЛЖАЮТ действовать, как и ранее. Запрет на занятие предпринимательской деятельностью будет продолжать действовать также и в отношении управленцев национальных холдингов, национальных компаний, национальных и региональных институтов развития, их дочерних организаций», - отметил Рамазанов.

