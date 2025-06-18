В Астане состоялась встреча Государственного советника Ерлана Карина с руководителем Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Рашедом Мустафой Сарваром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

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Ерлан Карин рассказал о системных мерах государства, направленных на поддержку подрастающего поколения и создание условий для их гармоничного развития. Он подчеркнул, что одним из главных приоритетов политики Президента Касым-Жомарта Токаева является защита прав детей.

Госсоветник напомнил, что год назад вступил в силу Закон о защите прав женщин и детей. Благодаря его принятию и реализуемым государством мерам в РК, по оценкам экспертов, действует одно из самых передовых законодательств и действенных систем защиты прав женщин и детей.

По итогам 5 месяцев текущего года зафиксировано снижение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 21,3% и преступлений, связанных с педофилией, – на 40,7%.

Повысилось количество выявленных фактов насилия, буллинга, сложного психоэмоционального состояния среди детей за счет размещения в школах страны QR-кода службы государственного контакт - центра «111». Также за данный период от детей поступило более 86 тыс. смс-сообщений, из них более 2 тыс. – обращения за помощью по причине насилия, буллинга и сложных отношений с одноклассниками, родителями и психоэмоционального состояния. В 28 случаях был предотвращен суицид.

Ерлан Карин отметил, что взаимодействие с офисом ЮНИСЕФ стало очень тесным и продуктивным, а его роль в поддержке ряда системных инициатив Казахстана по защите прав детей является важной и значимой.

В свою очередь Рашед Мустафа Сарвар рассказал о проводимой офисом работе в Казахстане, а также поделился свои видением и планами дальнейшей деятельности.

По итогам встречи стороны обозначили вектор дальнейшего взаимодействия и выразили уверенность в углублении партнерства и реализации совместных инициатив в интересах будущих поколений.