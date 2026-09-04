Государство-куратор: новая философия казахстанского развития

фото из личного архива В. Колточника

Безусловно, технологическое государство требует высокого уровня доверия. И новая конституционная архитектура задает для этого необходимый баланс возможностей и гарантий. В Справедливом Казахстане цифровизация стала новым способом организации жизни страны. Президент связал широкое внедрение ИИ и комплексную цифровую трансформацию со стратегическим курсом государства, а запуск суперкомпьютера назвал началом большой работы по превращению Казахстана в подлинно цифровую страну. Этот вектор получил дополнительное политическое закрепление: 2026 год был объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

В этой последовательности решений есть своя идеология. Современное государство становится сильнее и умнее, когда четко понимает происходящее, умеет сопоставлять огромные массивы информации и просчитывать последствия решений до их воплощения. Суперкомпьютер наделил Казахстан такой способностью, став, по сути, одним из материальных институтов государства-куратора. Куратор должен видеть дальше текущего запроса, ему необходимо замечать приближающийся риск, понимать возможные траектории развития и предлагать решение вовремя. В государственном масштабе для этого сегодня требуются вычислительные мощности, качественные данные, собственные алгоритмы и сильная научная школа.

Здесь проявляется важная черта нового курса: высокая технология получает смысл через общественную отдачу. Вычислительный ресурс должен работать для ученого, инженера, предпринимателя, университета и госаппарата, расширяя возможности всей страны. Национальный суперкомпьютер Alem.Cloud вошел в мировой рейтинг топ-500. За каждым его применением стоит вполне конкретная государственная задача – раньше увидеть дефицит воды, точнее оценить нагрузку на энергетику, помочь науке быстрее пройти путь от гипотезы к результату.

Есть здесь и вопрос технологической субъектности. Страна, располагающая собственными мощностями для высокопроизводительных вычислений и обучения моделей ИИ, получает больше свободы на всех направлениях развития. Для государства-куратора это особенно важно: чем раньше увидеть будущую проблему, тем больше у будет времени и возможностей спокойно выбрать собственный путь ее решения.

Особого внимания заслуживает статья 31 новой Конституции, прямо закрепляющая поощрение волонтерской деятельности и благотворительности. За несколькими строками стоит серьезная идеологическая новация, гражданин здесь выступает полноценным участником создания общественного блага. Так формируется более зрелая социальная модель, где государственные гарантии дополняются горизонтальной солидарностью, возвращается знакомая степная логика асара – способность общества мобилизоваться собственными силами – в современном формате.

Государство создает благоприятную правовую среду и поддерживает инфраструктуру такой активности, сохраняя ее добровольную природу. И это очень точный пример кураторского подхода: госсистема открывает возможности для конструктивных проявлений социальной энергии, направляя ее на общее благо.

Отдельно стоит затронуть и переход к пропорциональной системе, меняющей саму философию политического представительства. Мажоритарная модель естественным образом замыкала внимание на личности депутата, его политический капитал строился вокруг узнаваемости, связей, способности добиться решения конкретного вопроса. При такой системе нередко возникали прецеденты оголтелого популизма в ущерб и конкретным избирателям, и государству в целом, поскольку депутат-одномандатник был де-факто вне контроля общества.

Новая же модель радикально решает проблему, смещая акцент с отдельной фигуры на команду, что принципиально отражает дух реформ Касым-Жомарта Токаева. Ведь современные проблемы Казахстана невозможно поделить на округи, такие задачи требуют командного решения. Поэтому партии теперь предъявляют обществу не просто популярных кандидатов, а целую политическую команду и программу. В Курултае должны взаимодействовать экономисты, юристы, специалисты по социальной политике, энергетике, сельскому хозяйству, экологии и технологиям.

Депутат становится частью фракции, комитетов и общей политической программы. Его работа связывается с результатом команды и ответственностью партии перед избирателями. Соответственно Курултай следует рассматривать значительно шире обычного парламента партийных списков. В идеологическом смысле это общенародная команда, в которой разные политические силы и профессиональные компетенции должны работать на единый национальный результат.

Единый общенациональный округ закономерно поднимает вопрос регионального представительства, которое ныне распределено между несколькими уровнями. Для партий новая система создает мощный стимул серьезно работать с регионами между выборами. У каждой области своя повестка. Задача партии – перевести конкретную региональную проблему на язык национальной программы.

Здесь остается серьезное пространство и для организованного гражданского общества. Сильному государству нужен содержательный собеседник. И чем профессиональнее общество формулирует свои предложения, тем качественнее становится государственное решение.

Реформы последних лет постепенно складываются в цельную казахстанскую модель, где сохраняется ответственность социального государства за базовую защищенность человека. Одновременно усиливаются качества государства развития, способного планировать на длинном горизонте, строить инфраструктуру и концентрировать ресурсы на стратегических направлениях.

Президентский курс последовательно соединяет политическую модернизацию с институциональным укреплением государства. «Слышащее государство» дает постоянную связь с обществом. Регулярное государство превращает запросы в процедуры. Новая Конституция задает долгосрочные ориентиры. Курултай формирует культуру командной политической ответственности. Партии становятся кадровыми и программными институтами. Волонтерство, благотворительность и гражданское общество укрепляют горизонтальную солидарность. Цифровая инфраструктура позволяет раньше видеть риски и точнее планировать развитие.

Номадическое наследие придает этой системе собственную культурную интонацию: самостоятельность человека, сильный общий порядок и привычку объединяться перед большой задачей. В центре всей конструкции – гражданин как субъект, а не объект. Ему нужны безопасность и перспектива, возможность получить образование, выбрать профессию, воспитывать детей, участвовать в жизни общества и знать, что в действительно трудную минуту государство окажется рядом.

Именно таков смысл государства-куратора, которое постепенно формируется в Казахстане в логике реформ Касым-Жомарта Токаева: оно не ведет человека за руку всю жизнь как назойливый родитель, а дает ему ориентир, возможности и помогает достойно пройти школу самостоятельной жизни, следуя собственным путем во благо всего общества.