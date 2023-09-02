Готова ли Экибастузская ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону

Экономика
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Аманжолова Айман
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Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов проверил ход подготовки Экибастузской ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.

Фото www.gov.kz

С руководством АО «Павлодарэнерго» и ТОО «Экибастузтеплоэнерго» были обсуждены актуальные вопросы подготовки к прохождению отопительного сезона, в т.ч. риски своевременного, качественного проведения ремонтных работ, аварийные остановы основного оборудования и другое.

На сегодняшний день на Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» проводится капитальный ремонт 7 котлоагрегатов и текущий ремонт 1 котлоагрегата. В период с 1 марта по 31 июля 2023 года завершен капитальный ремонт котлоагрегата №7.

В начале отопительного сезона в г. Экибастуз будет в работе 2 энергетических и 2 водогрейных котлоагрегата, в резерве будут 2 котлоагрегата. 31 октября т.г., согласно графика, планируется завершение ремонтов еще 4 котлоагрегатов.

Прохождение ремонтной кампании на энергопредприятиях по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов находится на строгом контроле.

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