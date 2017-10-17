​Готовы к тесному сотрудничеству

Межмидовские консультации по взаимодействию двух стран в рамках работы в Совбезе прошли в Варшаве в соответствии с договоренностями, достигнутыми между главами Казахстана и Польши в ходе государственного визита польского президента Анджея Дуды в Астану в сентябре.

В ходе нынешней встречи в Варшаве заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев ознакомил польских коллег с приоритетами Казахстана в СБ ООН и поделился планами страны на период председательства в январе 2018 года.

В свою очередь заместитель ми­нистра иностранных дел Польши Йоанна Вронецка выразила заинтересованность в изучении опыта работы нашей страны в главном органе ООН и ознакомила с приоритетами Польши в период непостоянного членства в СБ ООН в 2018–2019 годах.

Также стороны обсудили взаимодействие Казахстана и Польши в многостороннем формате, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке, в Африке, Афганистане, Украине, а также нерас­пространения ядерного оружия, реформы ООН и другим.

В рамках визита делегации МИД РК также состоялась встреча с секретарем Совета безопасности Польши Павлом Солохом, на которой были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия двух стран по всей повестке дня СБ ООН.