Говорить на казахском становится трендом среди молодежи. Миллионы просмотров у русского парня, восхитившего Казнет своим знанием языка и чистым произношением, – еще одно тому подтверждение

«Всегда говорю, живое общение – лучший учитель!», «Два года учу, по курсам хожу и двух слов связать не могу. Теперь хочу в армию!» – комментариев подобного рода под видео, растиражированным в разных соцсетях, предостаточно.

Сам Родион признается, что общение в армии усилило его знания, хотя язык он, как и все, учил еще в школе. И неплохо с этим справлялся. Плюс тогда ему помогали… корейские сериалы с казахским дубляжем и русскими субтитрами. Такой формат одновременного слушания и чтения помог парню начать думать на казахском.

Сегодня павлодарец работает металлургом на заводе, ведет здоровый образ жизни и в свободное время занимается спортом. Кроме того, Родион любит читать наизусть стихи Абая. А тем, кто хочет поскорее освоить государственный язык, советует: не гонитесь за литературной формой и начинайте с разговорного.

– Будет легче, когда вы станете применять разговорный язык. Грамматику труднее освоить, поэтому сначала нужно понять, прочувствовать язык. Просто старайтесь выражать свои мысли на казахском, – говорит Родион.

С таким подходом согласны члены общественного объединения «Jebe» – активисты готовы помочь павлодарцам заговорить на казахском. Для этого запускают новый языковой проект «Тіл тренд». Это будет профессиональный клуб разговорного общения, доступный каждому, кто желает начать говорить на государственном языке.

– Мы много работали с обществом, с молодежью и видим, что в нашей стране люди хотят говорить на государственном языке, уважают его, – признает член ОО «Jebe» Данияр Жумадилов. – Но люди нам рассказывают, что они ходят для этого на курсы, а после их завершения снова выпадают из языковой среды и просто-напросто забывают полученные знания. И с этим не поспоришь: нет практики – нет развития. К сожалению, пока в нашем городе не такая среда, чтобы каждый день разговаривать на казахском.

Общественники не просто открывают очередной языковой клуб, они постарались заложить в его работу научную основу. Поэтому за образовательную часть отвечают молодые специалисты, авторы инновационных современных методик по изучению языков. А члены общественного объединения будут помогать гостям клуба именно общаться в легкой атмосфере на разные темы.

Встречи-занятия в клубе «Тіл тренд» намерены проводить по вечерам, чтобы участники сообщества смогли посещать их регулярно – несколько раз в неделю – и развивать свои навыки разговора.

– Для участников клуба занятия будут бесплатными, – продолжает Данияр. – Единственное важное условие – если ты перешагиваешь порог этого клуба, то обязательно должен говорить на казахском языке. Никто не будет смеяться или упрекать, если ты ошибешься. Наоборот, мы всегда поддержим и поможем. Вы знаете, у нас в обществе почти все хоть чуточку, но знают казахский язык. Даже если совсем не говорят, то понимают. Но вот проблема – это психологический блок и страх заговорить.

В клубе не будут целенаправленно учить грамматике, хотя, конечно, при необходимости специалисты объяснят нужную информацию. И тем не менее главный вектор – практика. Занятия будут игровые, например, общение во время настольных игр. У молодежи популярна «Мафия» – и в клубе уже запланировали такие игры на казахском.

Еще одна форма – это совместный просмотр короткометражных фильмов на казахском языке и обсуждение увиденного. Очень результативным способом изучения языка активисты называют прослушивание песен и разбор, о чем же композиция.

Данияр и его единомышленники по общественному объединению подчеркивают: сегодня действительно становится трендом говорить на казахском языке. И ролики, которые залетают в топ по просмотрам в соцсетях, это подтверждают – общество поддерживает такие инициативы. Но чаще всего подобное удается тем, кто имел языковую среду – рос в аулах.

– В ближайшее время запускаем работу – надеемся, что павлодарцы узнают о клубе и выберут его для создания своей языковой среды. У нас уже все готово, осталось решить финансовые вопросы, чтобы на начальном этапе создать материальную базу – приобрести телевизор, кое-какую мебель, напечатать раздаточный материал, – говорит Данияр. – Кроме того, в рамках проекта предусмотрена зарплата двум специалистам – преподавателям языка. Все это необходимо, чтобы сделать работу клуба «Тіл тренд» стабильной. Если на первом этапе мы бы получили финансовую поддержку, то уже дальше наше общест­венное объединение самостоятельно будет оплачивать услуги преподавателей. Мы предложили свой проект управлению культуры и развития языков и видим заинтересованность со стороны госструктуры.

В общественном объединении «Jebe» признают, что курсов по изучению языка сегодня действительно много, но эффективны далеко не все. И чаще всего это платные курсы. А вот бесплатные зачастую особого результата не дают.

– Много лет действуют бесплатные программы, в год обучают тысячи людей, но если бы мы реально шли таким темпом и курсы были эффективными, весь Павлодар должен был уже заговорить на казахском. Мне кажется, что от платных курсов отдача лучше, хотя бы потому, что человек на них приходит уже замотивированный: раз уж я трачу деньги, то постараюсь, чтобы они не ушли даром, – считает Данияр Жумадилов.

Его главный совет тем, кто начинает свой путь к овладению государственным языком, – не стесняться говорить на казахском в бытовых ситуациях. Ну, ошибетесь. Что в этом страшного? Вас все равно поймут. Идете в магазин – общайтесь с продавцом на казахском.

– Казахский язык на слуху каждый день – радио в машине, объявления в торговых домах, разговоры прохожих, коллег, соседей. Все то, что мы слышим, отпечатывается в нашей памяти, и подсознательно люди уже имеют определенное понимание и ощущение языка, – подчеркивает активист. – И вот задача нашего клуба – их чуть-чуть подтолкнуть, дать уверенности, чтобы они начали практиковать государственный язык каждый день.