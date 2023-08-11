Говорить на казахском становится трендом среди молодежи. Миллионы просмотров у русского парня, восхитившего Казнет своим знанием языка и чистым произношением, – еще одно тому подтверждение
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Екатерина Бескорсая, Павлодар
Ролик из TikTok, на котором молодой человек общается со знакомым по телефону, мгновенно набрал два миллиона просмотров. Понять ситуацию помогает подпись «это мой брат приехал из армии с идеальным разговорным казахским». Героем видео оказался 23-летний павлодарец Родион Иванов, причем сами кадры сняты пару лет назад, но сестра парня Анна разместила в Сети их только сейчас. И реакция казахстанцев не заставила себя долго ждать.