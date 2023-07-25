Гранты на общую сумму более 81 млн тенге получили 17 предпринимателей Павлодарской области

Как сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона, на конкурс грантов в рамках национального проекта развития предпринимательства нынешним летом поступили 132 заявки. Комиссия отобрала наиболее перспективные от участников из Павлодара, Аксу, Экибас­туза, Актогайского, Щербактинского и Успенского районов.

Благодаря такой поддержке, а максимальная сумма гранта составляет 5 млн тенге, победители откроют клуб робототехники, перепелиную ферму, пекарню с безглютеновой выпечкой, детский развивающий центр. Всегда в приоритете производство: получатели грантов будут выпускать домашние полуфабрикаты в биоупаковке, котлы длительного горения, хозяйственное мыло, обувь, пластиковые окна, изделия из туникабонда, спортивную одежду, корпусную мебель, а также выращивать тюльпаны, ягоды, грибы. Один из победителей намерен заниматься утилизацией медицинских отходов.

С 2021 года жителям Павлодарской области выдано около 170 грантов на сумму 578,6 млн тенге. В тройке лидеров по заявкам – обрабатывающая промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство и туризм. За предыдущие годы свои проекты воплотили в реальность 72% получателей грантов, не подтвердили целевое использование средств 27 человек, а 20 проектов все еще на стадии реализации.