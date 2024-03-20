Граждане Афганистана пытались за взятку попасть в Европу через Казахстан

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Управлением пограничного контроля «Алматы» ПС КНБ совместно с департаментом КНБ по Алматы и при координации органов прокуратуры пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана в Россию и далее в страны Европы через территорию Казахстана.

«16 марта при попытке дачи взятки должностному лицу в размере 5 тысяч долларов США с поличным задержаны четверо граждан Афганистана. По материалам следствия, эти деньги предназначались для организации переправки иностранцев по поддельным паспортам Испании и Португалии через международный аэропорт Алматы», - говорится в сообщении КНБ.

Проводится досудебное расследование.

С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.