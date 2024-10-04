Строительство АЭС: граждане Казахстана могут проголосовать за рубежом

При загранучреждениях Казахстана в 59 иностранных государствах образованы 74 участка референдума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в соответствии с Указом Президента РК № 636 от 2 сентября т.г., 6 октября 2024 года состоится республиканский референдум по строительству атомной электростанции в РК.

При загранучреждениях Казахстана в 59 иностранных государствах образованы 74 участка референдума.

«Для участия в голосовании граждане РК, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия референдума. Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», будет проводиться в день референдума (воскресенье, 6 октября) с 07:00 до 20:00 по местному времени», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман отметил, что наблюдатели из 30 стран посетят Казахстан для работы в день референдума по строительству АЭС.