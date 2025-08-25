Фото автора

Мероприятие собрало экспертов, представителей науки и гражданского общества для обсуждения роли Основного закона в политической модернизации страны и укреплении демократических институтов. Особое внимание было уделено осмыслению конституционной реформы 2022 года, в результате которой была значительно обновлена треть Конституции, расширены полномочия Парламента и маслихатов, создан Конституционный суд и введён однократный срок президентства.

Эти изменения стали важным этапом в развитии казахстанской государственности и политической системы. В работе КИСИ GPS приняли участие директор филиала Академии госуправления при Президенте РК по Алматы Айнур Идрисова, заместитель директора Института философии, политологии и религиоведения Ермек Токтаров, руководитель Центра наук об образовании и общественном развитии НАН РК Женисбек Толен, а также другие эксперты.

В ходе обсуждения заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина озвучила результаты социологического исследования, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан в период с 11 июля по 12 августа этого года.

В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов.

По данным социологического замера, 76,3% респондентов знакомы с содержанием и основными положениями Конституции страны. В разрезе возраста следует отметить, что молодежь более информирована о содержании Конституции. Так, 79,1% респондентов в возрасте 18-29 лет хорошо знакомы/читали или имеют общее представление о Конституции. Далее идут возрастные группы 30-45 лет (77,5%) и 46-60 лет (74,9%). Показатель относительно ниже в самой старшей возрастной группе 61+ (72,5%).

Результаты опроса также показали, что казахстанцы внимательно следят за политическими преобразованиями и реформами. Граждане воспринимают их как важные шаги к укреплению правового государства. Конституционные изменения 2022 года оказались значимыми для общества, что находит подтверждение в высоком уровне осведомленности граждан о главных результатах этих реформ.

Так, из 15 предложенных инициатив в топ-3 наиболее важных для казахстанцев вошли:

Изменение президентского срока на 7 лет не более одного раза – 34,7%.

Закрепление нормы, согласно которой земля, ее недра и другие природные богатства находятся в исключительной собственности народа – 27,8%.

Создание Конституционного суда – 23,9%.

Респондентам также запомнились такие нормы, как:

- сокращение численности Мажилиса до 98 депутатов (14,6%);

- полная отмена смертной казни (13,4%);

- введение ограничений для Президента, председателей и членов Конституционного суда, ЦИК, Высшей аудиторской палаты по членству в политических партиях (13%);

- придание конституционного статуса Уполномоченному по правам человека (10,3%);

- усиление полномочий и статуса Мажилиса Парламента (9,7%);

- введение 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в партийных списках и при распределении мандатов (9,5%).

В контексте практической реализации данных инициатив, необходимо отметить программу «Национальный фонд – детям», согласно которой 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда начисляются на накопительные счета детей до 18 лет. Данная национальная программа, соответствуя принципам Справедливого Казахстана, призвана укрепить и обеспечить устойчивое будущее подрастающего поколения через справедливое перераспределение доходов от природных ресурсов.

В целом итоги исследования свидетельствуют как о высокой осведомленности граждан, так и об общественном одобрении конституционных изменений 2022 года.

Спустя три года граждане отмечают значимость конституционных реформ и их позитивное воздействие в своей повседневной жизни. Как результат, проводимые преобразования в стране имеют высокую ценность для большинства казахстанцев. Реализуемые реформы отвечают актуальным запросам населения, демонстрируя действенность принципа «Слышащего государства».

Участники отметили, что успешная реализация реформ невозможна без широкого общественного понимания их сути и значимости. В этой связи ключевым приоритетом становится формирование правовой культуры и популяризация Конституции как основы государственного устройства и гаранта прав и свобод граждан.

Участники сошлись во мнении, что укрепление роли Конституции, расширение гражданского участия в обсуждении её принципов и внедрение этих ценностей в повседневную практику – ключевые условия для устойчивого развития демократии в стране.