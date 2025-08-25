Граждане отмечают высокую значимость конституционной реформы 2022 года – соцопрос

Общество
24
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы прошло заседание Национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat», организованное Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК

Фото автора

Мероприятие собрало экспертов, представителей науки и гражданского общества для обсуждения роли Основного закона в политической модернизации страны и укреплении демократических институтов. Особое внимание было уделено осмыслению конституционной реформы 2022 года, в результате которой была значительно обновлена треть Конституции, расширены полномочия Парламента и маслихатов, создан Конституционный суд и введён однократный срок президентства.

Эти изменения стали важным этапом в развитии казахстанской государственности и политической системы. В работе КИСИ GPS приняли участие директор филиала Академии госуправления при Президенте РК по Алматы Айнур Идрисова, заместитель директора Института философии, политологии и религиоведения Ермек Токтаров, руководитель  Центра наук об образовании и общественном развитии НАН РК Женисбек Толен, а также  другие эксперты.

В ходе обсуждения заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина озвучила результаты социологического исследования, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан в период с 11 июля по 12 августа этого года.

В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов.

По данным социологического замера, 76,3% респондентов знакомы с содержанием и основными положениями Конституции страны. В разрезе возраста следует отметить, что молодежь более информирована о содержании Конституции. Так, 79,1% респондентов в возрасте 18-29 лет хорошо знакомы/читали или имеют общее представление о Конституции. Далее идут возрастные группы 30-45 лет (77,5%) и 46-60 лет (74,9%). Показатель относительно ниже в самой старшей возрастной группе 61+ (72,5%). 

Результаты опроса также показали, что казахстанцы внимательно следят за политическими преобразованиями и реформами. Граждане воспринимают их как важные шаги к укреплению правового государства. Конституционные изменения 2022 года оказались значимыми для общества, что находит подтверждение в высоком уровне осведомленности граждан о главных результатах этих реформ.

Так, из 15 предложенных инициатив в топ-3 наиболее важных для казахстанцев вошли:

  • Изменение президентского срока на 7 лет не более одного раза – 34,7%.
  • Закрепление нормы, согласно которой земля, ее недра и другие природные богатства находятся в исключительной собственности народа – 27,8%.
  • Создание Конституционного суда – 23,9%.

Респондентам также запомнились такие нормы, как: 
-    сокращение численности Мажилиса до 98 депутатов (14,6%); 
-    полная отмена смертной казни (13,4%);
-    введение ограничений для Президента, председателей и членов Конституционного суда, ЦИК, Высшей аудиторской палаты по членству в политических партиях (13%); 
-    придание конституционного статуса Уполномоченному по правам человека (10,3%); 
-    усиление полномочий и статуса Мажилиса Парламента (9,7%);
-    введение 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в партийных списках и при распределении мандатов (9,5%).

В контексте практической реализации данных инициатив, необходимо отметить программу «Национальный фонд – детям», согласно которой 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда начисляются на накопительные счета детей до 18 лет. Данная национальная программа, соответствуя принципам Справедливого Казахстана, призвана укрепить и обеспечить устойчивое будущее подрастающего поколения через справедливое перераспределение доходов от природных ресурсов.

В целом итоги исследования свидетельствуют как о высокой осведомленности граждан, так и об общественном одобрении конституционных изменений 2022 года. 

Спустя три года граждане отмечают значимость конституционных реформ и их позитивное воздействие в своей повседневной жизни. Как результат, проводимые преобразования в стране имеют высокую ценность для большинства казахстанцев. Реализуемые реформы отвечают актуальным запросам населения, демонстрируя действенность принципа «Слышащего государства». 

Участники отметили, что успешная реализация реформ невозможна без широкого общественного понимания их сути и значимости. В этой связи ключевым приоритетом становится формирование правовой культуры и популяризация Конституции как основы государственного устройства и гаранта прав и свобод граждан.

Участники сошлись во мнении, что укрепление роли Конституции, расширение гражданского участия в обсуждении её принципов и внедрение этих ценностей в повседневную практику – ключевые условия для устойчивого развития демократии в стране.

#КИСИ #соцопрос #конституция

Популярное

Все
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Послание - 2024: как исполняются поручения Президента по развитию экспорта и поддержке производителей
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
Казахстанский мед выходит на европейский рынок
Европа приостановит доставку посылок в США из-за новых тарифов
Онлайн-наркошоп ликвидировали в Костанае
Четыре медали завоевал Казахстан на ЧМ по греко-римской борьбе U20
На Вьетнам обрушится тайфун «Каджики»
В Риддере нашли потерявшихся грибников
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
В два раза снизили порог инвестиций для инфраструктурных проектов в рамках ГЧП
Александр Шевченко разгромно проиграл на старте US Open - 2025
Рекордная жара накрыла часть США
«Врата ада» могут погаснуть
Глава Верховного суда доложил Токаеву о работе судебной системы
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
Безработные смогут устроиться интервьюерами на сельхозперепись в РК
Сборные Казахстана вошли в тройку лучших на чемпионате мира в Саранске
Театр неслышащих танцоров «Sensitive» выступит на международной сцене ШОС
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Сегодня - День пограничника
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Глава государства принял акима Акмолинской области
Уборка идет полным ходом
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Глава КазМунайГаза отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании
Арину разгромила, а Иге уступила
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Скрытый патруль против лихачей
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане

Читайте также

В Алматы более 200 животных получили скорую ветпомощь
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через иг…
В Казахстане продолжается обучение руководителей молодежных…
Фундамент Независимости

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]