Шведская экоактивистка назвала гуманитарную миссию вынужденной из-за бездействия государств. По ее словам, правительства "предают палестинцев и все человечество", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Lluis Gene/AFP

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подтвердила свое участие в новой "флотилии помощи", которая в воскресенье, 31 августа, должна выйти из Испании в сектор Газа.

"Миссии вроде этой не должны существовать, - заявила она накануне в интервью AFP. - Но они необходимы, так как государства и их избранные представители делают недостаточно, чтобы поддерживать международное право, предотвращать военные преступления и геноцид".

По ее словам, власти не выполняют свои юридические обязательства и "предают не только палестинцев, но и все человечество".

Новая флотилия организована группой Global Sumud Flotilla, которая называет себя независимой организацией. "Sumud" в переводе с арабского означает "стойкость". Как подчеркнула Тунберг, участники стремятся доставить гуманитарную помощь в сектор Газа и "открыть гуманитарный коридор, чтобы затем ввозить больше помощи". Акция направлена против "незаконной и бесчеловечной блокады сектора Газа", отметила 22-летняя активистка.

Бразильский правозащитник Тьяго Авила заявил журналистам в Барселоне, что это "крупнейшая миссия солидарности в истории - с большим числом людей и судов, чем во всех предыдущих попытках". Сколько именно судов выйдут из Барселоны, организаторы не уточнили, однако сообщили, что к акции присоединятся корабли и из других регионов мира.

Ранее, в июне и июле, Израиль дважды пресекал подобные инициативы: военные останавливали суда с гуманитарным грузом, задерживали экипажи и выдворяли их. В июне Тунберг уже участвовала во флотилии, которую израильский флот остановил примерно в 185 км от побережья сектора Газа. Ранее шведская активистка также неоднократно принимала участие в пропалестинских акциях.

22 августа ООН заявила о голоде в секторе Газа и обвинила Израиль в "систематическом препятствовании" доставке гуманитарной помощи в этот регион. Израильская сторона решительно отвергла эти обвинения.

Призывы к прекращению боевых действий, которые продолжаются уже почти 23 месяца, звучат все громче по всему миру. Гуманитарная ситуация в секторе Газе остается катастрофической.

Конфликт в регионе начался после масштабного нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и союзных группировок на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда было убито около 1200 израильтян и еще около 250 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа. По данным властей ХАМАС, в результате погибли более 63 тысяч человек, большинство из них - мирные жители. Эти сведения невозможно независимо проверить, но представители ООН считают их правдоподобными.