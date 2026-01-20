Сближение двух семей длилось не один день. Сначала были церемонии: құда түсу, сырға салу – когда невесте дарили украшения и весть о том, что девушка засватана, разносилась по степи. Засватанную девушку другие юноши не могли взять замуж. Конечно, бывало, когда, невзирая на договоренности, молодые не желали связывать себя узами брака, потому что любили других. Нередко девушка сбегала со своим возлюбленным.

Насильно украсть чью-то дочь, привезти домой, заставляя стать женой, не было традицией! Так могли поступать только с вражескими племенами. В таком случае это был акт мести, желание показать свое доминирующее положение врагу. И всегда это было унижением для отца девушки. Нужно понимать, что, как правило, речь идет о наложницах и пленницах. Ничего общего с любовью там не было.

Алып қашу – воровство невесты – как обряд существовал, но это происходило только по согласованию сторон и если стороны не имели средств на пышные торжества и свадьбу. Жених с невестой ставили в известность родителей, убежать девушке помогали женгелер-снохи. В условленное время невесту забирал жених. Позже в аул невесты приезжали гонцы с вестью о том, что их дочь вышла замуж и отныне принадлежит роду мужа.

В обычной же жизни свадьба была радостным событием для обеих сторон. А сваты становились по-настоящему родными людьми. Не случайно существуют поговорки и пословицы, посвященные сватам. Например, «Күйеу жүз жылдық, құда мың жылдық» – «Зять на сто лет, а сваты – на тысячу». Статус свата – құда – остается навсегда: даже если пара уже ушла в вечность, их потомки общаются именно с позиции сватов.

В известной песне на стихи Кадыра Мырзалиева «Қазақ осы» есть такие строки: «Қазақ осы құда бол деп қинайтын. Құдаларын құдайындай сыйлайтын...» Относиться к сватам с почтением и уважением – это незыблемое правило казахской ментальности.

Кроме того, сватовство, как и у других народов, было частью степной дипломатии. Нередко заключались браки, чтобы сблизиться с тем или иным родом, обрести влияние, усилить свои позиции. Но всегда невесту забирали, выполнив все необходимые церемонии.

Случай в Шымкенте ничего общего с традицией не имеет. Девушку украли, завели домой, несмотря на ее крики и плач, толпа женщин пыталась ее уговорить смириться, а потом девушку закрыли в комнате с горе-женихом, где он ее изнасиловал. Это обыкновенное преступление, похищение человека, насильственное удержание и принуждение.

Главный виновник, конечно, молодой мужчина, укравший девушку. Но не менее виновны и женщины, которые способствовали преступлению. И, на мой субъективный взгляд, их тоже нужно судить за пособничество.

Все слова о том, что это традиция – не что иное, как попытка уйти от наказания за содеянное. У казахов нет и не было традиции воровать чужую дочь и насиловать, принуждая к браку. Это не дәстүр, а мракобесие, мимикрующее под традиции. И виновные должны понести самое строгое наказание.