«Гроза» района

Колонка обозревателей
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Хайдар Байзаков

Одним из самых отчаянных хулиганов нашей школы да и всего микрорайона был мой одноклассник по имени Бiржан. Устроить драку в коридоре школы или на улице - он первый. Соорудить дома самодельные взрывпакеты, чтобы забросать ими двор - вообще не вопрос.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Моя мама оберегала меня от плохого влияния улицы, не разрешала дружить с хулиганами. Прям так и говорила: с тем, с тем и с тем не дружи. Я её слушался. А вот дружбу с Бiржаном она приветствовала и поощряла.

Он хулиган, а я отличник, мы с ним сидели за одной партой. Это классный руководитель посадила нас вместе.

Потом уже в мои студенческие годы мама вдруг объяснила причину по которой она хотела, чтобы я дружил с Бiржаном. На всех педагогических советах, школьных собраниях ругали хулиганов, в том числе и Бiржана. В то время мама дружила с нашим классным руководителем.

И вот однажды она рассказывала моей маме, что когда идет разбор проступков детей на собраниях, те начинают юлить, выворачиваться, выкручиваться, обманывать, перекладывать вину на других. А вот Бiржан был не такой. Стоит и молчит, голову не опускает, в глаза прямо смотрит, никого не сдаёт. Тогда весь учительский состав вместе с завучем говорили о нём с восхищением: «Настоящий мужчина растёт. Хулиган, конечно, но получше многих праведников будет».

С тех пор прошло много лет. Моих коллег из Астаны направляют работать в город моего детства, они там работают уже годами, созваниваемся периодически.

- Слушай, Хайдеке, я случайно узнал, что Бiржан тебя знает.

- ⁠Да, всё так.

- ⁠Такой хороший человек Бiржан, вежлив в общении, - говорит мне коллега.

И мне становится приятно, что о Бiржане хорошо отзываются. Значит сквозь года он пронёс свой нравственный стержень, остался верен своим принципам, не изменился ни разу.

А сейчас когда начинаешь читаешь жалкие оправдания некоторых мужчин, становится не по себе. Мужчинами не рождаются, ими становятся. 

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