Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК ответила на вопрос, могут ли ввести в стране масочный режим из-за циркуляции «стелс-омикрона», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметила Ажар Гиният, на сегодня эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная во всех регионах, в среднем по стране за сутки регистрируется около 10 случаев КВИ. Более 98% пациентов выздоровели.

Между тем, по ее данным, в 12 регионах страны обнаружили один из видов КВИ - «стелс-омикрон».

«Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче, чем «дельта». Но он опасен тем, что быстро распространяется, приводит к повторному заболеванию. Поэтому сегодня мы видим, что он распространился по всей стране. Мониторинг за заболеваемостью проводится ежедневно. Все пациенты с симптомами стелс-омикрона в полном объеме получают лечение. При таком течении заболевания не ожидаем, что он приведет к каким-то карантинным мерам. Как вы видите, все карантинные меры сняты. Сейчас в основном идет профилактическая работа среди населения», - сказала министр.

При этом она отметила, что оснований для введения масочного режима на сегодня нет.