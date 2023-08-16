Группа квартирных мошенниц осуждена в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане вынесли приговор группе квартирных мошенниц. Четыре женщины 1974-1989 годов рождения в течение нескольких лет обещали горожанам за определенное вознаграждение оказать содействие в получении и приобретении квартир по госпрограмме, а также «решали» различные проблемные вопросы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Плату за услуги, как выяснилось в ходе следствия, предприимчивые дамы получали и наличностью, и денежными переводами и даже живым скотопоголовьем.

Полицейские доказали причастность группы к 11 преступлениям, совершенным на территории Талдыкоргана. Общая сумма ущерба превысила 53 млн тенге.

Суд учел раскаяние и полное восстановление ущерба потерпевшим, а также наличие у каждой обвиняемой малолетних детей.

Приговором одной из них назначено 4 года лишения свободы условно, а трем другим - по три с половиной года ограничения свободы.