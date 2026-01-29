Группа подростков жестоко избила девочку в ТРЦ Актау

Происшествия
Конфликт с участием подростков быстро перерос в массовую драку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Шокирующий инцидент произошел в минувшее воскресенье 25 января. Видео с места происшествия распространилось в Казнете.

По словам очевидцев, девочка находилась в фотобудке и делала снимки, когда группа мальчиков начала ей мешать - подростки залезали внутрь, дергали шторки и провоцировали конфликт. Вскоре ситуация переросла в драку, в ходе которой девочку избили толпой. После инцидента пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

В Департаменте полиции региона сообщили, что все участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.

«С несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы. Обстоятельства произошедшего тщательно изучены, собраны необходимые материалы и объяснения», – прокомментировали в правоохранительных органах.

Мать одного из подростков привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также за мелкое хулиганство. Материал по факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Подросток поставлен на профилактический учёт, работа с ним и его семьёй будет продолжена.

В администрации ТРЦ заявили, что выражают обеспокоенность случившимся. По их словам, сразу после инцидента дежурные сотрудники и служба безопасности оперативно приняли меры: на место были вызваны скорая медицинская помощь и сотрудники полиции.

